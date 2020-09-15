Кадры с изменившейся до неузнаваемости певицей МакSим появились в Сети

В Интернете распространилось видео, на котором запечатлена певица МакSим. Некогда популярная и очень востребованная исполнительница сейчас ведет крайне закрытый образ жизни. Фанаты едва узнали свою любимицу.

Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим) давно не давала интервью, не выступала, не посещала светских мероприятий. А с февраля и вовсе сделала паузу в карьере. Помощница артистки Маргарита Соколова объяснила, что это связано с последствиями аварии, в которую певица угодила в 2019 году. "Артистка решила взять паузу и пройти полное восстановление после аварии. Было принято решение, полное погружение в жизненный цикл. Все время инвестировать в здоровье и семью", – объяснила она.

По всей видимости, у МакSим все получилось. Если в последний раз, когда ее видели, фанаты обратили внимание, что исполнительница поправилась и якобы даже стала петь иначе, то теперь артистка вернулась в прежнюю великолепную форму.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена Марина Максимова вместе со старшей дочкой у элитного автомобиля. Певицу засняли в момент их прощания. Перед тем, как сесть в машину, певица нежно поцеловала наследницу. МакSим была облачена в белый спортивный костюм. Но даже этот наряд не смог скрыть ее подтянутую фигуру. Завершали образ распущенные по спине волосы.

Увидев эти кадры, поклонники пришли в неописуемый восторг. Они обрадовались, что Марина смогла успешно преодолеть кризис. О том, что у артистки были проблемы, абсолютно ничего не напоминает. Однако поклонники продолжают теряться в догадках, почему МакSим не спешит появляться на публике.

Ходят слухи, что артистка сделала выбор в пользу личной жизни. В начале года Марина продемонстрировала колечко с внушительным бриллиантом, после чего фанаты сделали вывод, что артистка получила предложение руки и сердца. Но потом почему-то эта тема больше певицей не затрагивалась. И теперь, увидев свежее видео с Мариной, поклонники предполагают, что она вышла замуж и теперь ведет закрытый образ жизни, оставив карьеру.