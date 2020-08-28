Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
28 августа
Лента новостей
20:13
"Пропавшую" певицу МакSим нашли в Турции
20:11
Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области
20:01
Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься
19:43
"Получил удар током": актер из "Интернов" едва не расстался с жизнью
19:06
"Не дрогнет рука": Лукашенко назвал условие для действия российских силовиков в Белоруссии
18:43
Вцепившегося в красивую брюнетку Топалова заподозрили в измене Тодоренко
18:21
Лукашенко высказался о Путине: Мой хороший друг
18:10
"Будь здорова": дочь Заворотнюк показала любимую женщину
18:08
"Деньгами не помогал": сын рассказал об отношениях с Нагиевым
17:34
Алексея Воробьева застукали в постели с двумя красотками: Разврат!
17:28
"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву
17:24
Чумаков рассказал о тайной связи с Басковым
17:07
"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой
16:58
Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
16:44
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
16:35
В одном ряду с Ефремовым: стало известно о пьяной езде Никулина
16:33
Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России
16:27
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы
16:03
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
16:02
40-летний Пьеха показал своих любимых женщин
15:57
Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова
15:27
В России введут новый вид родительских собраний
15:26
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
15:00
Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион
14:58
Певица Валерия женила младшего сына
14:55
Мать Костенко плюнула в ненавистников дочери: Мерзкие и уродливые
14:52
Сябитова кинулась под грузовик
14:50
Эксперт о новом видео в день аварии с Ефремовым: За рулем был кто-то другой
14:37
Житель Подмосковья нашел в лесу человеческий череп
14:35
"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова
14:31
В Москве вычислили выдававшего себя за врача мошенника
14:26
Японский премьер-министр объявил об отставке в связи с состоянием здоровья
14:09
Дмитрий Шепелев сообщил о втором ребенке
14:08
"Пупсики превращаются в девушек": Пересильд показала красавицу-дочь от Учителя
14:05
Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
14:02
В Москве грабитель вынес из квартиры безработной женщины более двух миллионов рублей
13:31
Как Джоли относится к роману Питта с ее копией
13:30
Цискаридзе унизил бесталанных женщин: Неудавшиеся актрисульки
13:26
"Фирсов ее просто добивал!": первый муж о взятой в заложницы Легкоступовой
13:24
Караулова прилюдно разрыдалась из-за жестоких издевательств
13:17
Бывшая жена Ефремова лишилась более миллиона
13:13
Близкий мужчина Дарьи Мороз стал режиссером нового сезона "Содержанок"
13:06
Волочкова снялась без лифчика после потери денег
13:01
Дочь покойной Аллы Вербер рыдает из-за новой утраты
12:47
В Якутии из-за столкновения микроавтобусов погиб человек
12:46
Звезда "Дома-2" Черно намекнула на уход из шоу
12:24
Эмилия Кларк о съемках в "Игре престолов": Женщинам на площадке приходилось нелегко
12:03
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
11:58
В Уфе приземлился пассажирский самолет с неисправностью шасси
11:51
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
"На насилии удержаться невозможно": эксперт предрек падение власти Лукашенко
Шоу-бизнес

"Пропавшую" певицу МакSим нашли в Турции

Певица МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица МакSим, которая уже почти год почти не появляется на публике после ДТП, обнаружена на курорте. В теплой стране звезда наслаждается отдыхом с детьми.
прочитано 100 раз

После того, как Алла Довлатов в эфире "Русского радио" рассказала, что давно не может дозвониться до подруги и беспокоится за нее, в Сети поднялась волна слухов, в которых обсуждались возможные причины "пропажи" певицы МакSим. Помощница артистки Маргарита Соколова поспешила успокоить поклонников.

ПО ТЕМЕ

Певица МакSим объявилась после странного исчезновения

Популярная ведущая бьет тревогу из-за пропажи певицы MaкSим

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Менеджер рассказала, что с исполнительницей все хорошо, и она планирует возобновить концертную деятельность осенью. При этом она добавила, что всяческие домыслы образовались "на пустом месте".

Однако обсуждения не прекратились. Тогда Маргарита Соколова предоставила подтверждающие ее слова видео, передает Пятый канал. Выяснилось, что певица МакSим сейчас проводит время на побережье Турции в окружении семьи. На записи видно, как знаменитость катается в Средиземном море на гидроцикле. На втором же ролике она с детьми занимается парасейлингом.

Напомним, автомобильная авария, в которую попала певица МакSим, произошла в апреле прошлого года. В результате инцидента она оказалась на больничной койке и проходила долгое восстановление. В Сети даже распространились фото исполнительницы, чье тело обезобразили гематомы и синяки. После ДТП артистка предпочитала не общаться с прессой и взяла паузу в профессиональной деятельности.

Как писали "Дни.ру", все же в конце года певица МакSим приняла участие в сборном концерте, где получила премию. Тогда наблюдательные поклонники обратили внимание, что что лицо артистки сильно изменилось. Поползли слухи о том, будто она страдает алкогольной зависимостью.

Автор: 28 августа 2020, 20:13 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Не дрогнет рука": Лукашенко назвал условие для действия российских силовиков в Белоруссии
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

Шоу-бизнес

Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Джигарханяна": Цымбалюк-Романовская откровенно о сексе Шаляпиным

Киевской пианистке нечего скрывать

Шоу-бизнес

Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься

Актер не понимал, почему так происходило
Шоу-бизнес

"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву

Артистка поделилась откровением об отношениях с наставником
Шоу-бизнес

"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой

Невеста выбрала скромное платье

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+