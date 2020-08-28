"Пропавшую" певицу МакSим нашли в Турции

Певица МакSим, которая уже почти год почти не появляется на публике после ДТП, обнаружена на курорте. В теплой стране звезда наслаждается отдыхом с детьми.

После того, как Алла Довлатов в эфире "Русского радио" рассказала, что давно не может дозвониться до подруги и беспокоится за нее, в Сети поднялась волна слухов, в которых обсуждались возможные причины "пропажи" певицы МакSим. Помощница артистки Маргарита Соколова поспешила успокоить поклонников.

Менеджер рассказала, что с исполнительницей все хорошо, и она планирует возобновить концертную деятельность осенью. При этом она добавила, что всяческие домыслы образовались "на пустом месте".

Однако обсуждения не прекратились. Тогда Маргарита Соколова предоставила подтверждающие ее слова видео, передает Пятый канал. Выяснилось, что певица МакSим сейчас проводит время на побережье Турции в окружении семьи. На записи видно, как знаменитость катается в Средиземном море на гидроцикле. На втором же ролике она с детьми занимается парасейлингом.

Напомним, автомобильная авария, в которую попала певица МакSим, произошла в апреле прошлого года. В результате инцидента она оказалась на больничной койке и проходила долгое восстановление. В Сети даже распространились фото исполнительницы, чье тело обезобразили гематомы и синяки. После ДТП артистка предпочитала не общаться с прессой и взяла паузу в профессиональной деятельности.

Как писали "Дни.ру", все же в конце года певица МакSим приняла участие в сборном концерте, где получила премию. Тогда наблюдательные поклонники обратили внимание, что что лицо артистки сильно изменилось. Поползли слухи о том, будто она страдает алкогольной зависимостью.