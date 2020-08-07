Орбакайте высказалась об уходе из "Современника" вслед за Гармашем

Поговаривают, что Кристину Орбакайте сняли с роли в спектакле "Двое на качелях". Причина – якобы невозможность прилететь в Москву из-за закрытых границ. Звезда отметила, что уже много лет разрывается между двумя странами, но это никогда не мешало работе на родине.
Кристина Орбакайте рассказала, что спектакль в новом сезоне, возможно, стартует в ноябре. По словам звезды, кому-то выгодно распространять слухи о ее уходе из "Современника", но это неправда. Дочь Аллы Пугачевой готова прилететь в Россию в любое время.
Артистка добавила, что, если из-за глобальных изменений их пути с театром разойдутся, она отправится своей дорогой. По собственной воле отказываться от работы знаменитость не собирается.
Высказалась певица и по поводу громкого ухода из "Современника" Сергея Гармаша. Кристина Орбакайте уверена: если такое произошло, в театре происходит что-то странное. Гармаш – человек, преданный профессии, отдавший своему делу много лет, и пожертвовать всем мог только в крайнем случае, пояснила она.
Стоит отметить, что театр переживает кризис. После смерти художественного руководителя Галины Волчек в страну нагрянул коронавирус. Затем в смертельное ДТП попал Михаил Ефремов. Следующим ударом для "Современника" стал уход Сергея Гармаша.
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