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Миллионерша Полина Гагарина влипла в историю с долгами

Миллионерша Полина Гагарина влипла в историю с долгами

Полина Гагарина. Фото:Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одна из самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса Полина Гагарина влипла в историю. Журналисты узнали о больших долгах звезды.
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Исполнительница вовремя не оплатила жилищно-коммунальные услуги и уклонилась от налогов. В общей сложности Полина Гагарина задолжала 85 тысяч рублей. Знаменитость ищут судебные приставы. Артистка пока не прокомментировала вскрывшиеся данные.

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Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Ранее стало известно, что певицу включили в рейтинг самых богатых звезд России. Гагарина оказалась на шестом месте с доходом в 6,4 миллиона долларов.

Вероятно, звезда не смогла расплатиться, потому что была занята разводом. Напомним, что в мае этого года артистка объявила о расставании с мужем, фотографом Дмитрием Исаковым. Они прожили в браке шесть лет.

В новом выпуске шоу "Конечно, Вася!" Полина Гагарина впервые рассказала о разрыве отношений с супругом. Она призналась, что не привыкла обсуждать личную жизнь на всю страну.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Также артистка пояснила, почему не подписала брачный договор. Полина Гагарина назвала себя романтичным человеком, который не выстраивает стратегий. "Ты как будто заведомо готов к концу", – отметила она.

Автор: 6 августа 2020, 12:31 Источник: Telegram • Требует проверки
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