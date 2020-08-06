Миллионерша Полина Гагарина влипла в историю с долгами

Одна из самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса Полина Гагарина влипла в историю. Журналисты узнали о больших долгах звезды.

Исполнительница вовремя не оплатила жилищно-коммунальные услуги и уклонилась от налогов. В общей сложности Полина Гагарина задолжала 85 тысяч рублей. Знаменитость ищут судебные приставы. Артистка пока не прокомментировала вскрывшиеся данные.

Ранее стало известно, что певицу включили в рейтинг самых богатых звезд России. Гагарина оказалась на шестом месте с доходом в 6,4 миллиона долларов.

Вероятно, звезда не смогла расплатиться, потому что была занята разводом. Напомним, что в мае этого года артистка объявила о расставании с мужем, фотографом Дмитрием Исаковым. Они прожили в браке шесть лет.

В новом выпуске шоу "Конечно, Вася!" Полина Гагарина впервые рассказала о разрыве отношений с супругом. Она призналась, что не привыкла обсуждать личную жизнь на всю страну.

Также артистка пояснила, почему не подписала брачный договор. Полина Гагарина назвала себя романтичным человеком, который не выстраивает стратегий. "Ты как будто заведомо готов к концу", – отметила она.