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СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно мужа Полина Гагариной Дмитрия Исханова заметили на прогулке с незнакомкой. Журналисты выяснили, кем является предполагаемая любовница фотографа.
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Ранее Дмитрий Исхаков прокомментировал просочившиеся в Сеть кадры, на которых он запечатлен в компании женщины во время прогулки. Муж Полины Гагариной не стал опровергать доводы журналистов, но в шутку посетовал, что теперь не может зарегистрироваться на сайтах для знакомств, потому что его тут же рассекретят. "Как же мне строить личную жизнь?", – задался вопросом мужчина.

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Подробности не заставили себя долго ждать. Оказывается, возможная пассия Дмитрия – учредитель известного коммерческого банка и предприниматель. Скорее всего, женщина имеет хороший доход и зарабатывает гораздо больше Исхакова.

Если выяснится, что она на самом деле является возлюбленной фотографа, то можно сделать вывод: Дмитрий наступает на те же грабли. Полина тоже зарабатывала больше него. Об этом ранее говорила сама певица.

Напомним, о предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала в конце весны. Правда, супруги до сих пор не подали заявление в суд. Есть предположение, что певица и фотограф хотят в досудебном порядке решить некоторые вопросы.

Автор: 5 августа 2020, 18:46 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Кто отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа

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