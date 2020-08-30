Названа неожиданная причина исчезновения певицы МакSим: Расплачивается за грехи

Никто не мог предположить, что карьера Марины Абросимовой (МакSим) внезапно прервется. Последние несколько лет артистка практически не дает концертов и не выпускает новые композиции. Некоторые считают, что исчезновение певицы связано с грехами юности.

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