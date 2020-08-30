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Названа неожиданная причина исчезновения певицы МакSим: Расплачивается за грехи

Названа неожиданная причина исчезновения певицы МакSим: Расплачивается за грехи

Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никто не мог предположить, что карьера Марины Абросимовой (МакSим) внезапно прервется. Последние несколько лет артистка практически не дает концертов и не выпускает новые композиции. Некоторые считают, что исчезновение певицы связано с грехами юности.
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Два года назад МакSим попала в ДТП. Певица провела в больнице достаточно долгое время. Многочисленные синяки и гематомы обезобразили внешность артистки, поэтому она долгое время не появлялась на публике.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

В 2019-ом МакSим все-таки показалась общественности. Она приняла участие в "Золотом граммофоне". Тогда многие заметили, что лицо артистки очень изменилось. Некоторые даже предположили, что у певицы алкогольная зависимость.

В феврале этого года МакSим заявила, что хочет взять перерыв в карьере. Очевидно, певице нужно окончательно восстановиться после пережитых проблем.

Знакомые Абросимовой не удивляются событиям в жизни артистки. По мнению ее давнего приятеля Марата Игнатова, МакSим получает по заслугам. Якобы артистка, имеющая взрывной характер, "шла по головам", обижала других людей ради собственной выгоды.

"За все поступки приходится расплачиваться", – считает Игнатов.

Известно, что сейчас МакSим находится в Турции. Помощница артистки Маргарита Соколова показала журналистам видео с отдыха певицы. Ранее радиоведущая Алла Довлатова била тревогу из-за исчезновения Абросимовой.

Автор: 30 августа 2020, 12:17 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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