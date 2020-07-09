"Ничего не удержит": Бородина сделала заявление об измене

Ксения Бородина подняла тему измены. Ведущая "Дома-2" поделилась личным опытом.



Поклонница Ксении спросила у нее, стоит ли прощать измены мужу ради детей. Бородина кратко и четко ответила, что такие вещи делаются не ради детей, а только ради себя.



"Когда женщина прощает что-либо мужчине, то делает это не из-за детей, а потому что любит! Иначе встала, отряхнулась и пошла бы дальше – и ничего не удержит!" – сделала заявление телеведущая.

Такой ответ ведущей "Дома-2" – не просто красивые слова. Она на личном опыте испытала, что такое измена. В далеком 2016 году Ксения и ее муж Курбан оказались на грани развода. Омаров был уличен в измене после рождения их общей дочери Теоны Бородиной. Супруга не стала терпеть такого оскорбления и выгнала мужа из дома.

Однако через несколько месяцев они снова начали общаться ради дочери, а после окончательно помирились. На данный момент Ксения счастлива в браке с мужем и не позволяет никому плохо отзываться о своем супруге.

На этой неделе у пары был юбилей – они поженились пять лет назад. Пользователи соцсетей поздравили телеведущую с деревянной свадьбой: "Ксюша, поздравляю тебя от всей души", "Вы такие крутые! Счастья Вам!", "Глаза все говорят за вас!", "Вы такие классные! Огромной любви вам!"

По словам Ксении Бородиной, прошло не пять лет, а пять дней. Она помнит, как нервничала, когда выходила замуж: "Даже объяснить не могу, откуда была эта дрожь по телу и почему стучат зубы". Но в итоге празднество прошло на ура, как в детстве мечтала актриса, так и получилось.