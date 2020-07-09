Алсу перестала скрывать трехлетнего сына

8 июня в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день знаменитости, у которых большие семьи, публикуют трогательные публикации в социальных сетях. Исключением не стала певица Алсу.
Артистка выложила в свой инстаграм-аккаунт снимок, на котором вместе с ней запечатлены самые близкие ей люди – супруг Ян Абрамов, дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Под снимком Алсу написала, что семья – это самое главное и ценное в жизни.
Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Они поздравили семейство с праздником: "Счастья вам! Очень красивая семья", "Здоровья вам".
Некоторые же удивились присутствию в кадре маленького мальчика, поскольку артистка до недавнего времени не показывала наследника. "А что, и сынишка есть? А я и не знала!", "Я что-то пропустила? Откуда мальчик?" – написали подписчики.
Поклонники разочаровались, что Алсу в фоторедакторе прикрыла глаза Рафаэля стикером. Самые внимательные отметили, что снимок сделан давно, поскольку сейчас члены семьи выглядят по-другому.
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