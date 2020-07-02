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Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за ношение маски

Кристину Орбакайте осудили за ношение маски

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режим самоизоляции уже снят, а ограничительные меры постепенно отходят на второй план, но звезды продолжают взаимодействовать с поклонниками и просить их внимательнее относиться к себе и окружающим. Вот и Кристина Орбакайте присоединилась к "просветительской миссии" и призвала фанатов помнить о средствах индивидуальной защиты в период коронавируса.
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Кристина Орбакайте уверена, что вирус никуда не исчез, и вероятность заболеть остается высокой. Певица решила в очередной раз напомнить подписчикам в "Инстаграм", что в этот период нужно быть внимательными к своему здоровью.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

По словам Орбакайте, взрослые люди способны перетерпеть дискомфорт от масок. Звезда не понимает, почему окружающие думают только о себе, нарушая дистанцию и не используя гигиенические средства. В надежде, что подписчики прислушаются к ее мнению, Кристина подкрепила свои слова фотографией, на которой предстала в шелковой маске.

"Конечно, это неудобно и непривычно, но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах", – обратилась к пользователям "Инстаграм" Орбакайте.

Артистка не ожидала оскорблений вместо доброжелательных комментариев. Орбакайте обвинили в продажности и пиаре на горе людей. Кто-то заявил, что государство заплатило певице, чтобы та агитировала народ пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кто-то недоволен тем, что артистка вообще упомянула пандемию. Кристина решила покончить с обсуждением этой темы и записала ответное видео хейтерам.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Певица была обескуражена поведением аудитории, пишет "Экспресс газета". Орбакайте задала несколько вопросов публике: что она рекламировала, каким образом она это делала, кто ей должен был заплатить за это. Кристина пояснила свою точку зрения и описала минусы пандемии коронавируса.

Напомним, что многие звезды шоу-бизнеса призывают быть внимательнее к окружающим и помнить, что вирус никуда не делся, а число зараженных постоянно растет. Российские артисты сдают тесты с целью выявления заболевания на ранних стадиях.

Несколько недель назад под "обстрел" попала певица Валерия, рассказавшая в личном блоге о том, что регулярно делает тест на коронавирус, так как находится в контакте с большим количеством людей по работе. Подписчики Валерии восприняли пост певицы как рекламный и начали доказывать, что она неправа.

Автор: 2 июля 2020, 10:28 Источник: Инстаграм Кристины Орбакайте ✓ Надежный источник

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