Кристину Орбакайте осудили за ношение маски

Режим самоизоляции уже снят, а ограничительные меры постепенно отходят на второй план, но звезды продолжают взаимодействовать с поклонниками и просить их внимательнее относиться к себе и окружающим. Вот и Кристина Орбакайте присоединилась к "просветительской миссии" и призвала фанатов помнить о средствах индивидуальной защиты в период коронавируса.

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