Кристину Орбакайте осудили за ношение маски

Кристина Орбакайте уверена, что вирус никуда не исчез, и вероятность заболеть остается высокой. Певица решила в очередной раз напомнить подписчикам в "Инстаграм", что в этот период нужно быть внимательными к своему здоровью.
По словам Орбакайте, взрослые люди способны перетерпеть дискомфорт от масок. Звезда не понимает, почему окружающие думают только о себе, нарушая дистанцию и не используя гигиенические средства. В надежде, что подписчики прислушаются к ее мнению, Кристина подкрепила свои слова фотографией, на которой предстала в шелковой маске.
"Конечно, это неудобно и непривычно, но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах", – обратилась к пользователям "Инстаграм" Орбакайте.
Артистка не ожидала оскорблений вместо доброжелательных комментариев. Орбакайте обвинили в продажности и пиаре на горе людей. Кто-то заявил, что государство заплатило певице, чтобы та агитировала народ пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кто-то недоволен тем, что артистка вообще упомянула пандемию. Кристина решила покончить с обсуждением этой темы и записала ответное видео хейтерам.
Певица была обескуражена поведением аудитории, пишет "Экспресс газета". Орбакайте задала несколько вопросов публике: что она рекламировала, каким образом она это делала, кто ей должен был заплатить за это. Кристина пояснила свою точку зрения и описала минусы пандемии коронавируса.
Напомним, что многие звезды шоу-бизнеса призывают быть внимательнее к окружающим и помнить, что вирус никуда не делся, а число зараженных постоянно растет. Российские артисты сдают тесты с целью выявления заболевания на ранних стадиях.
Несколько недель назад под "обстрел" попала певица Валерия, рассказавшая в личном блоге о том, что регулярно делает тест на коронавирус, так как находится в контакте с большим количеством людей по работе. Подписчики Валерии восприняли пост певицы как рекламный и начали доказывать, что она неправа.
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