Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин

Певица Кристина Орбакайте обнародовала снимок из семейного архива. На фан-странице в "Инстаграме" появилась трогательная фотография певицы с сыновьями и невесткой.

На этом теплом семейном снимке Кристина с роскошным букетом белых роз в окружении сыновей Дени Байсарова и Никиты Преснякова, который запечатлен со своей супругой Аленой. Фото собрало множество восторженных комментариев: "Красива мама, красивые сыновья и невестка", "Здоровья, счастья, любви вам и вашей семье! Вы классные!", "Именно ради такого контента я подписывалась на тебя", "Дени какой красивый парень, Кристина ты счастливая мама, умничка" – пишут почитатели таланта певицы.

Однако некоторые поклонники, внимательно следящие за жизнью певицы, предположили, что фотография, скорее всего, из архива, потому что все довольно сильно изменились с тех пор. Но это не мешает подписчикам восхищаться тем, какая теплая атмосфера царит в семье певицы.

Кристина Орбакайте всегда пропагандировала семейные ценности, поэтому на ее страничке в социальной сети можно увидеть множество фото, где она в окружении своей большой дружной семьи. Поклонники рады видеть певицу счастливой.