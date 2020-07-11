Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин

На этом теплом семейном снимке Кристина с роскошным букетом белых роз в окружении сыновей Дени Байсарова и Никиты Преснякова, который запечатлен со своей супругой Аленой. Фото собрало множество восторженных комментариев: "Красива мама, красивые сыновья и невестка", "Здоровья, счастья, любви вам и вашей семье! Вы классные!", "Именно ради такого контента я подписывалась на тебя", "Дени какой красивый парень, Кристина ты счастливая мама, умничка" – пишут почитатели таланта певицы.
Однако некоторые поклонники, внимательно следящие за жизнью певицы, предположили, что фотография, скорее всего, из архива, потому что все довольно сильно изменились с тех пор. Но это не мешает подписчикам восхищаться тем, какая теплая атмосфера царит в семье певицы.
Кристина Орбакайте всегда пропагандировала семейные ценности, поэтому на ее страничке в социальной сети можно увидеть множество фото, где она в окружении своей большой дружной семьи. Поклонники рады видеть певицу счастливой.
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