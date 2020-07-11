Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Суббота
11 июля
Лента новостей
18:33
СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
18:14
Навка в кокошнике пустилась в пляс после дегустации водки (видео)
18:03
Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин
17:54
Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей
17:53
"Хочется крикнуть": у доведенной Карпович сдали нервы из-за давления общественности
17:29
Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом
17:22
Боню унизили из-за многочисленных пластических операций
17:11
Стали известны подробности скандальных разборок Дробыша и Самбурской
17:08
Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака
16:38
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
16:24
Увлекшийся Карпович Прилучный потерял своего малыша
15:58
Как восстановить легкие после коронавируса
15:58
Появился новый кадр со съемок сериала "Сваты": Повзрослели наши дети
15:51
Звезда Comedy Club откровенно рассказала о сексе втроем
15:46
Жена Газманова произвела фурор шикарным декольте
15:40
Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга
14:37
"Отрицательный анализ": Цой поделилась радостным известием
13:43
Жуков решил нажиться на бушующей пандемии
13:23
Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни
13:15
Адвокат семьи погибшего Захарова разоблачил защитника Ефремова
13:12
Проскурякова взорвалась из-за слухов о разводе с Николаевым
12:54
В США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
12:39
"Глупая комедия": критик Пугачевой разнес Алибасова в пух и прах
12:36
"Могла пойти на все": принцесса Диана пыталась покончить с собой
11:59
Переболевшего коронавирусом Колдуна проводили до выхода в больнице
11:50
Какой фактор увеличивает риск смерти от коронавируса
11:29
Раскрыты детали завещания Сергея Заграевского
11:00
"Остановитесь!": Водонаева бросилась спасать затравленную Карпович
10:20
Сдавшая после смерти сына Моргунова нашла смысл жизни
08:39
Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: Королевский ответ
06:47
По стопам Виторгана: Харламову предрекли незавидную участь
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июля 2020 года
04:32
Продавец упал в обморок во время общения с принцем Чарльзом
02:23
Тимати решил написать книгу о своей жизни
00:17
Бьющаяся в истерике Савичева умоляла Фадеева позволить ей родить ребенка
21:57
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
21:54
В Москве из-за столкновения 6 машин образовалась пробка
21:41
Попова обнародовала данные о разработке детской вакцины от коронавируса
21:27
Умер бывший мэр Архангельска Валентин Власов
21:14
Анна Мария Ефремова о лишении адвокатского статуса защитника ее отца: Наконец-то
21:05
В Улан-Удэ сотрудник пожарной станции спас олененка от гибели в огне
20:47
Голикова: россияне при возвращении на родину смогут предоставить данные о тесте на COVID-19
20:29
"Вы все будете удивлены": Бузова вышла на связь после похищения
20:10
В Москве затопило торговый центр "Европолис"
19:30
В Петербурге плывшая на катере девушка ударилась головой о мост
19:22
Назван наиболее вероятный приговор Ефремову
19:10
Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму
19:03
В Москве задержали обокравшего офисное помещение вора
19:02
Лолита созналась в совершении преступления: Я украла и счастлива!
18:40
Сын почтил память Ильи Олейникова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Анна Мария Ефремова о лишении адвокатского статуса защитника ее отца: Наконец-то
"Вы все будете удивлены": Бузова вышла на связь после похищения
Пелагея запретила Телегину приближаться к дочери: Общение только по видеосвязи
"У меня другое предназначение!": молодая жена Петросяна высказалась о браке
"Отравители" ответили на обвинения сына Алибасова: Не дал ни копейки!
Шоу-бизнес
Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин

Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин

Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Певица Кристина Орбакайте обнародовала снимок из семейного архива. На фан-странице в "Инстаграме" появилась трогательная фотография певицы с сыновьями и невесткой.
прочитано 16581 раз

На этом теплом семейном снимке Кристина с роскошным букетом белых роз в окружении сыновей Дени Байсарова и Никиты Преснякова, который запечатлен со своей супругой Аленой. Фото собрало множество восторженных комментариев: "Красива мама, красивые сыновья и невестка", "Здоровья, счастья, любви вам и вашей семье! Вы классные!", "Именно ради такого контента я подписывалась на тебя", "Дени какой красивый парень, Кристина ты счастливая мама, умничка" – пишут почитатели таланта певицы.

ПО ТЕМЕ

Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов

Мужа Кристины Орбакайте высмеял народ: Обеднели богачи!

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Однако некоторые поклонники, внимательно следящие за жизнью певицы, предположили, что фотография, скорее всего, из архива, потому что все довольно сильно изменились с тех пор. Но это не мешает подписчикам восхищаться тем, какая теплая атмосфера царит в семье певицы.

Кристина Орбакайте всегда пропагандировала семейные ценности, поэтому на ее страничке в социальной сети можно увидеть множество фото, где она в окружении своей большой дружной семьи. Поклонники рады видеть певицу счастливой.

Автор: 11 июля 2020, 18:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектный Киркоров перещеголял простушку Орбакайте на "Новой волне"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Алена красивая да конечно. А кто ещё?
1

Популярные темы форума

Политика

Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
Орбакайте предстала в окружении двух любимых мужчин
"Хочется крикнуть": у доведенной Карпович сдали нервы из-за давления общественности
Боню унизили из-за многочисленных пластических операций

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

Артист в прямом эфире рассказал о своих религиозных взглядах

Шоу-бизнес

"Остановитесь!": Водонаева бросилась спасать затравленную Карпович

Знаменитость заступилась за актрису
Политика

Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями

Чиновник отправился на дачу в пригород Киева
Шоу-бизнес

"Глупая комедия": критик Пугачевой разнес Алибасова в пух и прах

Уже никто не верит продюсеру

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+