Появилась информация о пропавшем коте Бородиной: Тело нужно искать в лесопосадке

В четверг 9 июня Ксения Бородина в личном блоге рассказала, что случилось с ее котом Шантиком, которого больше видно в "Сторис". Оказалось, животное сбежало несколько месяцев назад.

Как отметила телеведущая, у питомца был своенравный характер. Кот любил гулять сам по себе, и никто не мог его усмирить. Одно время супруг дивы Курбан Омаров пытался дрессировать Шантика, но затея не увенчалась успехом.

Ксения Бородина призналась, что они всегда трепетно относились к животному: лечили, оберегали, старались дать все самое лучшее. "Как бы к нему хорошо не относились, ему это все не надо, он любит свободу и быть сам по себе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила звезда.

Также артистка пожаловалась, что питомец постоянно царапал детей и мебель, периодически справляя нужду на кровать хозяев. Такое поведение любимца расстраивало, и в итоге Ксения Бородина решила его отдать сначала соседям, а потом родственникам. Вторые его быстро вернули обратно, а вот от первых Шантик сбежал, и с тех пор больше не появлялся.

Лена Миро не смогла пройти мимо последнего поста ведущей "Дома-2". Как отметила скандальный блогер, она не верит в версию Ксении Бородиной. Она уверена, что знаменитость решила оправдаться за смерть кота: мол, тот сам во всем виноват. Как заявила журналистка, труп Шантика, конечно, никто не видел, но есть все основания полагать, что тело покойного следует искать в ближайшей лесополосе, сообщает РИА ФАН.