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Шоу-бизнес
Красавец-сын Сенчуковой оказался вылитым Галкиным

Красавец-сын Сенчуковой оказался вылитым Галкиным

Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина произошло знаменательное событие. Певица поделилась в своем Инстаграме фотографией сына-красавца, защитившего режиссерскую дипломную работу.
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Наталья Сенчукова рассказала своим подписчикам об успехах сына Василия. По словам певицы, молодой человек защитил дипломную работу на "отлично" по направлению "режиссерское дело".

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Теперь звездного сына ждет магистратура и дальнейшая работа в киноиндустрии. Поклонники Сенчуковой отметили, что Василий должен был идти в актеры. Дело в том, что уже который раз пользователи Интернета восхищаются внешностью молодого человека. Сама же Наталья уверяет, что Василий не собирается пользоваться голливудской улыбкой, а будет добиваться карьерного роста собственным трудом.

Стоит отметить, помимо лестных комментариев и многочисленных поздравлений нашлись и те, кто отметил схожесть Василия с Максимом Галкиным.

"Мне одной кажется, что это копия Максима Галкина? Прическа, наверное, виновата. Но очень похож на мужа Пугачевой", – прокомментировали подписчики.

Фотографии молодого человека продолжают разбивать сердца российских девушек. Каждый раз, когда в сети всплывают кадры 21-летнего Василия, представительницы женского пола заваливают Наталью Сенчукову просьбами о знакомстве с сыном-красавцем. Некоторые даже и в невестки сразу же набиваются, требуя контакты Василия.

В прошлом году сын звездной пары подался в шоу-бизнес. Молодой человек является участником группы KODI и пробует себя в роли модели, сотрудничая с люксовыми брендами и крупными проектами.

Василий признается, что его внешность – это не генетика, хотя она тоже сыграла важную роль. Парень ежедневно тренируется и придерживается правильного питания. Но несмотря на то, что Василий реагирует на восторженные возгласы молодых красавиц, сердце парня уже занято. Пока девушек радует только тот факт, что о свадьбе речь не идет и родители Василия просят сына не делать скоропостижных выводов и бежать в ЗАГС.

Автор: 1 июля 2020, 22:09 Источник: Инстаграм Натальи Сенчуковой ✓ Надежный источник

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