Красавец-сын Сенчуковой оказался вылитым Галкиным

Наталья Сенчукова рассказала своим подписчикам об успехах сына Василия. По словам певицы, молодой человек защитил дипломную работу на "отлично" по направлению "режиссерское дело".
Теперь звездного сына ждет магистратура и дальнейшая работа в киноиндустрии. Поклонники Сенчуковой отметили, что Василий должен был идти в актеры. Дело в том, что уже который раз пользователи Интернета восхищаются внешностью молодого человека. Сама же Наталья уверяет, что Василий не собирается пользоваться голливудской улыбкой, а будет добиваться карьерного роста собственным трудом.
Стоит отметить, помимо лестных комментариев и многочисленных поздравлений нашлись и те, кто отметил схожесть Василия с Максимом Галкиным.
"Мне одной кажется, что это копия Максима Галкина? Прическа, наверное, виновата. Но очень похож на мужа Пугачевой", – прокомментировали подписчики.
Фотографии молодого человека продолжают разбивать сердца российских девушек. Каждый раз, когда в сети всплывают кадры 21-летнего Василия, представительницы женского пола заваливают Наталью Сенчукову просьбами о знакомстве с сыном-красавцем. Некоторые даже и в невестки сразу же набиваются, требуя контакты Василия.
В прошлом году сын звездной пары подался в шоу-бизнес. Молодой человек является участником группы KODI и пробует себя в роли модели, сотрудничая с люксовыми брендами и крупными проектами.
Василий признается, что его внешность – это не генетика, хотя она тоже сыграла важную роль. Парень ежедневно тренируется и придерживается правильного питания. Но несмотря на то, что Василий реагирует на восторженные возгласы молодых красавиц, сердце парня уже занято. Пока девушек радует только тот факт, что о свадьбе речь не идет и родители Василия просят сына не делать скоропостижных выводов и бежать в ЗАГС.
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