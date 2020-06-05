Жена отказалась исправлять Александра Малинина

Супруга Александра Малинина разоткровенничалась. Эмма рассказала об отношениях и об их детях Фроле и Устинье.

Эмма и Александр Малинины считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они уже 30 лет. Супруга популярного исполнителя решила поделиться секретом успеха их брака. Она вышла в прямой эфир со своими подписчиками в популярной социальной сети в интернете с откровенным разговором.

Женщина убеждена, что следует выбирать того мужчину, который тебя понимает. "Мужчину исправлять не надо. Если это ваш человек, то он будет позитивно на вас влиять. У вас будут общие интересы, планы, идеи", – озвучила свою позицию Эмма. "Просто быть вместе... просто быть рядом... и это уже большое счастье", – убеждена Малинина.

Она привела любимую цитату: "Когда двое любят друг друга, они стремятся быть вместе, в обнимку проживая и радости, и сложности. Нет в этом работы. Любовь – как море. Такая же необъятная, вдохновляющая, с ураганами и штилями".

Что касается женщины, то, по мнению супруги артиста, идеальной может считаться та, у которой не только есть физическая красота, но и духовная. Такая дама должна обладать еще и богатым внутренним миром. Собственно, исходя из этого, супруга Александра Малинина тщательно занимается развитием их детей: двойняшек Фрола и Устиньи.



Эмма убеждена, что воспитывать девочку сложнее, чем мальчика. Она объяснила: "С мальчиком проще: его можно отдать в спорт, внушить ему мысль о том, что надо быть сильным, обеспечивать себя". А вот в воспитании девочки, считает Эмма, надо соблюсти баланс, чтобы мать была для нее и другом и родителем.