Таксующего экс-солиста "Отпетых мошенников" не узнают поклонники

Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он не имеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчас из-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены или перенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.
Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная и ответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первое время знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно он привык.
Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает. Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит от самого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходится работать сутками, передает Пятый канал.
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" отметил, что клиенты его не узнают. За руль он садится в медицинской маске, а иногда еще и в солнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимому Санкт-Петербургу. "Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому счету", – поделился артист.
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