Разбушевавшуюся дочь Малинина хотят упечь в психушку

Наследница Александра Малинина Кира Евдокимова тяжело переживает период пандемии коронавируса. Из-за карантина она не может покинуть Россию и вернуться в Америку к возлюбленному Джошу.



Девушка должны была выйти замуж за своего бойфренда 12 апреля, но эпидемия COVID-19 нарушила планы пары. Из-за этого у дочери певицы Ольги Зарубиной и Александра Малинина случился сильнейший нервный срыв.

Артистка в отчаянии оттого, что не знает, как помочь наследнице. В последнее время Кира Евдокимова стала неуправляемой и очень агрессивной. По словам Зарубиной, у дочери резко меняется настроение.

На шоу "Пусть говорят" Первого канала она призналась, что раньше не придавала этому значения. На видео, обнародованном программой, девушка крушит журнальный столик и кидает на пол посуду. При этом она кричит на мать, заявляя, что та ее держит и издевается над ней.

Ольга Зарубина полагает, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира Евдокимова уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим избранником.

Психолог Наиля Бирарова констатировала, что у дочери Александра Малинина на лицо истерия, и это надо лечить. В свою очередь психиатр-нарколог Эркен Иманбаев порекомендовал дочери Александра Малинина лечь в больницу, чтобы поправить психическое здоровье.