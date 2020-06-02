Разбушевавшуюся дочь Малинина хотят упечь в психушку

Девушка должны была выйти замуж за своего бойфренда 12 апреля, но эпидемия COVID-19 нарушила планы пары. Из-за этого у дочери певицы Ольги Зарубиной и Александра Малинина случился сильнейший нервный срыв.
Артистка в отчаянии оттого, что не знает, как помочь наследнице. В последнее время Кира Евдокимова стала неуправляемой и очень агрессивной. По словам Зарубиной, у дочери резко меняется настроение.
На шоу "Пусть говорят" Первого канала она призналась, что раньше не придавала этому значения. На видео, обнародованном программой, девушка крушит журнальный столик и кидает на пол посуду. При этом она кричит на мать, заявляя, что та ее держит и издевается над ней.
Ольга Зарубина полагает, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира Евдокимова уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим избранником.
Психолог Наиля Бирарова констатировала, что у дочери Александра Малинина на лицо истерия, и это надо лечить. В свою очередь психиатр-нарколог Эркен Иманбаев порекомендовал дочери Александра Малинина лечь в больницу, чтобы поправить психическое здоровье.
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