Смертоносная пандемия разлучила Казанову с любимым человеком

Эта история похожа на настоящую мелодраму: Сати Казанова ждет своего мужа в России, в то время, как Стефано Тиоццо пережидает бушующую пандемию коронавируса в Италии. Молодые супруги находятся в разлуке уже несколько месяцев.

прочитано 550 раз