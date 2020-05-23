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Смертоносная пандемия разлучила Казанову с любимым человеком

Смертоносная пандемия разлучила Казанову с любимым человеком

Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эта история похожа на настоящую мелодраму: Сати Казанова ждет своего мужа в России, в то время, как Стефано Тиоццо пережидает бушующую пандемию коронавируса в Италии. Молодые супруги находятся в разлуке уже несколько месяцев.
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Закрытая граница между Италией и Россией стала главной причиной долгой разлуки певицы и ее мужа. В начале марта Стефано улетел в Турин по работе и теперь уже несколько месяцев не может вернуться в Москву.

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Молодым супругам остается только надеяться, что ситуация во всем мире будет улучшаться и у них появится возможность снова увидеться. Сама Сати еженедельно делится со своими подписчиками в Инстаграме новостями о том, как они вместе с супругом обсуждают варианты возможных встреч. Певица отмечает, что 3 июня Италия официально открывает воздушное сообщение со странами ЕС, а 15 июня – с другими странами.

Подписчики Сати делают прогнозы , что до конца ноября границы не откроют. Но пара верит в лучшее и в то, что между странами сохранятся теплые отношения, и это позволит певице и фотографу снова встретиться. Казанова уверена, что имея официальные документы на руках, супруги смогут прорваться к друг другу.

Автор: 23 мая 2020, 10:27 Источник: Инстаграм Сати Казановой ✓ Надежный источник

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