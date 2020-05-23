Смертоносная пандемия разлучила Казанову с любимым человеком

Закрытая граница между Италией и Россией стала главной причиной долгой разлуки певицы и ее мужа. В начале марта Стефано улетел в Турин по работе и теперь уже несколько месяцев не может вернуться в Москву.
Молодым супругам остается только надеяться, что ситуация во всем мире будет улучшаться и у них появится возможность снова увидеться. Сама Сати еженедельно делится со своими подписчиками в Инстаграме новостями о том, как они вместе с супругом обсуждают варианты возможных встреч. Певица отмечает, что 3 июня Италия официально открывает воздушное сообщение со странами ЕС, а 15 июня – с другими странами.
Подписчики Сати делают прогнозы , что до конца ноября границы не откроют. Но пара верит в лучшее и в то, что между странами сохранятся теплые отношения, и это позволит певице и фотографу снова встретиться. Казанова уверена, что имея официальные документы на руках, супруги смогут прорваться к друг другу.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Привет коллегам
Новая мода. Упадете точно.
Где пропала невест а покойника?
Толстая и одинокая
Корчевников гей?