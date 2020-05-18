Жена Малинина о долгожданной беременности: Узи показало, что будет два малыша

Когда возлюбленные только поженились, у них состоялся разговор, который все поставил на свои места. Певец попросил жену не торопиться с рождением малышей. Также артист отметил, что им сначала стоит поднять на ноги старших наследников.
Эмма Малинина в тот момент приняла решение, что не будет пытаться забеременеть до тех пор, пока супруг сам не попросит. Правда, на женщину оказывали давление со стороны. Как отметила медик, одна ее приятельница постоянно говорила, что если женщина через пару лет не родит, муж уйдет к другой.
Когда Эмме исполнилось 35 лет, она посчитала, что имеет все, о чем только можно мечтать: любимый муж, взрослый сын, собственный дом. Именно в тот момент Александр Малинин признался, что мечтает о дочери. "Сильно забилось сердце, нахлынула волна внутренней радости", – вспоминает женщина.
Все случилось довольно легко и просто. Пара прошла обследование, перестала предохраняться, и через несколько месяцев Малинина узнала, что ждет ребенка. "Потом УЗИ показало, что у нас будет два малыша. Саша был вне себя от радости", – призналась Эмма.
В 2000 году в семье родились близняшки Фрол и Устинья. Как отметила жена певца, артист сильно изменился после появления карапузов. Мужчина ради семьи перестроил график гастролей и отказался от выступлений на Новый год. Он самостоятельно купал, кормил и укачивал детей. "Обоюдно желанные дети – всегда счастливые", – отметила Эмма Малинина в своей авторской колонке.
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