Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы

17 мая Александр Малинин выложил новое фото в своем инстаграм-аккаунте, чем шокировал общественность. У певца заметно изменилось лицо. Очевидно, артист прибегнул к процедуре омоложения.
Однако каким способом Александр Николаевич "обратил время вспять", пока остается догадываться. Можно подумать, что Малинин сделал пластическую операцию. Также не исключено, что новая внешность артиста – это результат косметической процедуры. Он вполне мог вколоть себе филлеры.
Избавиться от признаков старения могла посоветовать артисту его супруга Эмма, которая имеет медицинское образование. Так или иначе, Малинин выглядит очень хорошо. Это заметили и поклонники, которые под публикацией оставили восторженные комментарии. "Вы самый красивый мужчина на свете", – нескромно высказалась одна из поклонниц. "Какой же вы классный", – написала другая.
Напомним, недавно Александр Николаевич сообщил радостную новость. Его сын Фрол стал студентом Мюнхенского университета кинематографии. Кстати, дочь артиста Устинья недавно была принята в консерваторию в Лондоне.
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