Потерявшая двоих детей жена Алека Болдуина сообщила радостную новость

Хилария Болдуин добавила в свой инстаграм-профиль умилительные кадры. Она решила поделиться с аудиторией невероятной новостью.

Супруга знаменитого актера продемонстрировала фолловерам свой округлившийся живот. На видео слышно, как у ребенка бьется сердце – она прислонила к телу ультразвуковой аппарат.

Раньше Хилария почти сразу сообщала подписчикам о наступлении беременности. Однако в этот раз решила повременить, ведь две ее предыдущие попытки выносить малыша были неудачными.

В ноябре прошлого года новая беременность Болдуин закончилась выкидышем. Она снова потеряла нерожденного малыша. Первая трагедия случилась весной 2019 года. Причем оба раза дети погибали уже во втором триместре, хотя до этого все шло прекрасно.

Несмотря на небольшой перерыв между беременностями, Хилария Болдуин верит, что на этот раз беда обойдет ее стороной. Женщина отметила, что с малышом все хорошо.

Ребенок станет шестым для известного актера и пятым для его супруги. Алек Болдуин является отцом 6-летней Кармен, 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и Ромео, которому скоро исполнится два года. Также у мужчины есть 24-летняя дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер.