Жена Алека Болдуина потеряла ребенка

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в "Инстаграме" призналась, что потеряла ребенка. Супруги попросили папарацци не преследовать их и дать время для того, чтобы оплакать горе.
По данным телеканала "360", при обследовании выяснилось, что беременность замерла на четвертом месяце. Хилария рассказала своей дочери Кармен о случившемся и пообещала, что очень постарается в следующий раз подарить ей маленькую сестричку.
У Болдуина и его жены четверо общих детей. Кроме того, у артиста есть дочь от прежнего брака с Ким Бейсингер, которую зовут Айрленд.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Мама говорит что я уродина