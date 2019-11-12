Жена Алека Болдуина потеряла ребенка

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в "Инстаграме" призналась, что потеряла ребенка. Супруги попросили папарацци не преследовать их и дать время для того, чтобы оплакать горе.

По данным телеканала "360", при обследовании выяснилось, что беременность замерла на четвертом месяце. Хилария рассказала своей дочери Кармен о случившемся и пообещала, что очень постарается в следующий раз подарить ей маленькую сестричку.

У Болдуина и его жены четверо общих детей. Кроме того, у артиста есть дочь от прежнего брака с Ким Бейсингер, которую зовут Айрленд.