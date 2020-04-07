У Александра Малинина умерла первая жена

О смерти матери рассказал старший сын Александра Малинина Никита. Многочисленные поклонники, в том числе и знаменитости, выразили свои соболезнования.

Александр Малинин был женат трижды. В первый раз он женился на скрипачке Инне Курочкиной. Молодые люди познакомились на одном из концертов, стали встречаться и довольно быстро поженились. Вскоре у Инны и Александра родился сын Никита. Однако этот брак долго не продержался. По слухам, свою лепту в расставание внесли родители Инны, которые отказались прописывать ее мужа в Москве.

Несмотря на расставание с женой, с сыном Никитой певец не перестал общаться. Более того, Никита поддерживает отношения даже с его третьей женой Эммой. Примечательно, что женщина оказалась в числе тех, кто прокомментировал печальную новость о смерти первой жены Александра Малинина.

"Сегодня Маме 60 лет! К сожалению она покинула нашу планету три месяца назад... Она была человеком с большим сердцем!!! Человек который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к общественности Никита Малинин.

Он опубликовал фотографии, на которых запечатлен с матерью. Первая, черно-белая, демонстрирует Никиту еще совсем крошечным. На втором снимке сын Александра Малинина снят уже значительно старше, обнимающим мать.

Отметим, что после расставания с Инной Курочкиной Александр Малинин сошелся с певицей Ольгой Зарубиной. Артистка родила ему дочь Киру. Однако воспитанием наследницы Малинин не занимался. Он расстался с Зарубиной, и та с дочкой эмигрировала в Америку. Впрочем, сейчас певица вернулась в Россию и ходит по различным шоу, муссируя свой брак с артистом.