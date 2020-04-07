"Я поживу пока у тебя": Софи Лорен неожиданно заявилась из Италии к шокированному Никасу Сафронову

Софи Лорен – муза самого известного российского живописца Никаса Сафронова. Они часто созваниваются, художник даже занялся изучением итальянского языка, чтобы общение с актрисой было еще более тесным.



"Мое знакомство с Софи Лорен случилось в пятилетнем возрасте, – рассказал Никас "Дни.ру". – Родители были очень верующими людьми – папа из семьи потомственных священников, – поэтому часто водили меня в церковь. Православные иконы стилизованы, и я не представлял тогда, как изображенные на них святые могли бы выглядеть в жизни. Однажды я шел мимо школы, где дети собрали макулатуру. Меня привлек один журнал, на обложке которого увидел изображение красивой женщины. Я решил, что именно так должен выглядеть Боженька. Вырвал этот листок, повесил над кроватью и молился ей как святой. Потом узнал, что это известная итальянская актриса Софи Лорен".

Тогда Никас и подумать не мог, что сблизится с кумиром. "В конце 80-х годов я работал в Италии. И один мой друг – итальянский коллекционер – как-то предложил пойти на вечеринку, которую устраивал директор журнала Vogue, – вспомнил Сафронов. – Я сначала отказался. У меня не было костюма, я не знал итальянского языка и предполагал, что на этом светском рауте буду чувствовать себя не в своей тарелке. А когда мне сказали, что там, скорее всего, будет Софи Лорен, не раздумывая, согласился. Купил костюм, выучил несколько итальянских фраз и поехал на вечеринку. Там состоялась моя первая встреча с Лорен. Я ей рассказал, как в детстве влюбился в нее и думал, что она Боженька. Софи внимательно слушала меня, и вдруг я заметил, как у нее от моего рассказа увлажнились глаза".

"В 1991 году Лорен приехала в Москву на кинофестиваль, – улыбнулся художник. – Вдруг мне звонят и говорят, что она хотела бы прийти ко мне в мастерскую. Тогда я жил в небольшой квартирке на Малой Грузинской улице, на восьмом этаже в обычном блочном доме. Переживал, как я ее буду встречать. Квартира была давно без ремонта, на стенах имелись дырки. Чтобы закрыть их, я вырезал из бумаги некое подобие снежинок и заклеил все трещины. А когда Софи пришла, она даже не обратила внимания на скромность моего жилища. Мы пообщались, я показал ей свои работы, потом вместе поужинали. Наверное, с тех пор и стали дружить. Я был у нее в Италии в доме, где они жили с Карло Понти, приезжал к ней в Швейцарию в Мотрю, где она снимала апартаменты. И с начала нашей дружбы я каждый год стал писать ей по портрету".

Три года назад звезда итальянского неореализма приезжала к художнику на день рождения и открытие персональной выставки. "Ее помощники попросили меня снять президентский номер в одной роскошной московской гостинице, что я и сделал как радушный хозяин. А когда на второй день Софи пришла ко мне на домашнюю вечеринку, ей так понравилась моя квартира, что она попросила разрешения пожить у меня. Это было большой честью", – признался живописец.

Софи Лорен уже 85 лет, но она в прекрасной форме. "На Новый год мой сын ездил к ней, чтобы передать от меня подарок. Один швейцарский банк решил сделать выставку ее портретов в Женеве и даже предложил купить несколько моих работ у нее. Она позвонила мне и сказала, что никогда не продаст мои подарки", – сообщил Сафронов.