"Оказалась монстром!": известный рэпер опустил Гагарину

В последнем выпуске программы артистка представила подготовленный детьми из ее команды номер. Артем Морозов, Ксения Мисюрина и братья-близнецы Дмитрий и Сергей Коценко исполнили известную композицию The Final Countdown.
Их выступление настолько сильно понравилось зрителям, что весь зал встал. Люди громко хлопали и кричали детям: "Молодцы!".
Баста и Валерий Меладзе, который является третьим наставником, тоже пришли в восторг. Мужчины пришли к выводу, что переплюнуть такой номер их командам будет крайне сложно.
Рэпер, в свою очередь, отметил, что Полине должно быть стыдно. Ведь именно она выбрала композицию для выступления участников своей команды.
"Милая, улыбчивая, приятная девушка становится ушлой. Подготовила бомбу, которая обескуражила нас. Оказалась монстром. Она оказалась страшной женщиной!" – заявил Баста.
Конечно, музыкант не имел ввиду ничего плохого, это была лишь безобидная шутка. Но растерявшаяся Гагарина не смогла подобрать слов, чтобы ответить саркастичному Басте.
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