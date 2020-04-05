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"Оказалась монстром!": известный рэпер опустил Гагарину

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Рэпер Баста и певица Полина Гагарина – коллеги по съемочной площадке. Оба музыканта являются наставниками в шоу "Голос. Дети".
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В последнем выпуске программы артистка представила подготовленный детьми из ее команды номер. Артем Морозов, Ксения Мисюрина и братья-близнецы Дмитрий и Сергей Коценко исполнили известную композицию The Final Countdown.

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Сюжеты Шоу "Голос. Дети"

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Их выступление настолько сильно понравилось зрителям, что весь зал встал. Люди громко хлопали и кричали детям: "Молодцы!".

Баста и Валерий Меладзе, который является третьим наставником, тоже пришли в восторг. Мужчины пришли к выводу, что переплюнуть такой номер их командам будет крайне сложно.

Рэпер, в свою очередь, отметил, что Полине должно быть стыдно. Ведь именно она выбрала композицию для выступления участников своей команды.

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

 

"Милая, улыбчивая, приятная девушка становится ушлой. Подготовила бомбу, которая обескуражила нас. Оказалась монстром. Она оказалась страшной женщиной!" – заявил Баста.

Конечно, музыкант не имел ввиду ничего плохого, это была лишь безобидная шутка. Но растерявшаяся Гагарина не смогла подобрать слов, чтобы ответить саркастичному Басте.

Автор: 5 апреля 2020, 22:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной

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