У актрисы из фильма "Тихоокеанский рубеж – 2" выявили коронавирус

Голливудская актриса Иванна Сахно попала в больницу с коронавирусом. Подробностями самочувствия звезда поделилась в социальной сети "Инстаграм".
Актриса рассказала, что у нее легкие симптомы. "Я в порядке, обо мне заботятся", – успокоила Сахно поклонников. Звезда призвала их оставаться дома и чаще мыть руки.
Иванна Сахно – американская актриса украинского происхождения. Она сыграла в таких фильмах, как "Тихоокеанский рубеж – 2", "Шпион, который меня кинул" и "Горные огни".
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