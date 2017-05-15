Кети Перри поласкала Пэрис Хилтон (видео)

Певица гладила подругу и шептала: "Ты моя королева". Поклонники в восторге.

После расставания с Орландо Блумом Кети Перри кардинально сменила имидж. Певица подстриглась под мальчика и перекрасилась в блондинку. А вот чем и кем увлекается она сегодня?

В далеком 2008 году вышел хит Кети под громким названием "Я поцеловала девушку". Прошло практически десять лет, а в жизни певицы все те же увлечения. Пэрис Хилтон выложила видео на свою страничку в Instagram, где Кети целует изображение Хилтон в губы, приговаривая: "Это моя королева", и нежно наглаживая портрет Пэрис.

Подписчики обоих знаменитостей в диком восторге от таких страстей между двумя дивами шоу-бизнеса, что и выразили в комментариях под видео. Ролик за считанные часы стал популярным и набрал более двухсот тысяч просмотров.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Май 14 2017 в 11:22 PDT

Надо заметить, что Кети Перри часто провоцирует поклонников и становится причиной громких скандалов. То выйдет в платье, от которого сердце замирает, то выпустит клип, где ее в буквальном смысле готовят повара и подают к столу, за которым сидят богатые люди, то сожжет символ, представляющий мусульманского Аллаха. Возможно, сегодня своими выходками она компенсирует строгое пуританское воспитание в религиозной семье – в детстве Кети даже запрещали смотреть телевизор.