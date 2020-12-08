Аронова приползла на коленях просить за сына

Мария Аронова получил премию "Звезда театрала" в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" – жюри отметило ее работу в картине "Лед-2". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру"

У актрисы двое детей – старший 29-летний сын Владислав и 16-летняя дочь Серафима. "Сыночек мой отказался учиться в школе, в итоге пришлось оканчивать ее экстерном, – рассказала актриса. – Он долго не мог определиться с профессией. И я его пинком отправил кулинарный колледж. Думала: если пойдет в армию, так хоть при кухне будет. Владюшка там прекрасно начал учиться".

"А потом я узнала, что курс набирает Владимир Поглазов (с 1974 года – преподаватель Театрального института им. Щукина – Прим. ред.) – один из старейших педагогов, – продолжает знаменитая актриса. – И я на коленях приползла к ректору института Евгению Владимировичу Князеву и к Владимиру Петровичу Поглазову. Приползла и сказала им: "Если есть возможность за деньги, чтобы, упаси Господь, не занимать бюджетное место, можно ли мой ребенок попробует?"

В итоге сын Ароновой год отучился в кулинарном, прошел практику в ресторане Дома актера, где чистил селедку. А потом перешел Арбат на противоположную сторону и оказался в "Щуке". "На третьем курсе, наконец, сыночек понял, кто он, – продолжает актриса. – И сегодня мы пробуем с ним вместе репетировать в театре имени Вахтангова".