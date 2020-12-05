Затравили: оскандалившаяся певица вылетела из шоу "Голос" на Первом канале

Выступление начинающей артистки произвело фурор еще на "слепых прослушиваниях". Недовольные зрители сетовали, что каждый певец и продюсер был в сговоре с отцом Саши Будниковой. Тогда и появились домыслы, раскрывающие всю подноготную музыкального проекта.
На этапе "нокаутов" ее все же отправили домой. Выяснилось, что ее соперник был на две головы сильнее. Вся тройка рэпера Басты уверенно держалась на импровизированном ринге. Однако выбывших не подобрали и другие наставники проекта. Общественность предположила, что нелестная слава дочери Романа Будникова только испортит репутацию участникам других команд.
В тройке с Сашей выступали Елизавета Пурис и Марина Строкаченко. Скандальная участница блестяще исполнила свою композицию, но Баста сделал выбор в пользу Пурис. Юная артистка была удивлена подобным исходом событий и не смогла сдержать слезы.
"Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу", – откровенно призналась Будникова.
В последний момент певица решилась на честный разговор с телезрителями. Александра рассказала, что ни она, ни ее отец не имеют дружеских связей с наставниками и продюсерами проекта. По словам наследницы, ей пришлось долгие годы следить за проектом, чтобы прийти на первое прослушивание.
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