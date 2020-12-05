Затравили: оскандалившаяся певица вылетела из шоу "Голос" на Первом канале

Накануне стало известно, что 18-летняя наследница покинула программу "Голос". Поговаривают, что публика "надавила" на жюри и потребовала отстранения молодой певицы. Александра, действительно, стала яркой мишенью для многих недоброжелателей. С первых дней девушку осуждали за то, что она родилась в семье известного телеведущего утреннего шоу "Доброе утро!".

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