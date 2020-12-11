"Без рубашки, без штанов": известный советский актер живет в ожидании смерти

Советский актер Олег Белов известен зрителю по фильмам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей", "Иванов и Рабинович", "На перевале" и многих других. На склоне лет актер оказался в одиночестве и буквально доживает из последних сил.

Олег Белов ведет затворнический образ жизни. Он живет в одиночестве в своей старой однушке и ни с кем не общается. Бывший муж ныне депутата Госдумы Елены Драпенко разорвал отношения с ней и даже со своими детьми. Что странно, говоря о своих отпрысках, актер испытывает неприязнь и даже какую-то ненависть...

Некогда популярный советский актер Олег Белов на 87-м году жизни оказался фактически брошенным, пишет ФАН. Член Союза кинематографистов России заявил, что живет в ожидании смерти. Он с горечью говорит о своем жизненном пути и, кажется, потонул в глубокой депрессии.

"У меня однокомнатная квартира оказалась в результате моей жизни – разводы, размены и так далее", – сказал Белов.

Несмотря на то, что он озлобился на весь мир, актер с некой досадой говорит о своем одиночестве. Кажется, ему все-таки хотелось-бы общения и встреч, но по каким-то причинам он сам их всячески избегает.

Дочь Анастасия перестала общаться с отцом после того, как ее мать рассказала ей негативную историю о родителе. По словам женщины, Олег Белов все свое имущество бездарно пропивал.

Актер настолько расстроен своим существованием, что даже отразил это в грустном поэтическом этюде.

"На улице Бассейной// Жил один рассеянный.// Без кровати, без стола// Жил в чем мама родила.// Без рубашки, без штанов —// Это был Олег Белов".

Помимо дочери Анастасии у актера есть сын от первого брака с Еленой Беловой. Всю жизнь они дружили, но в последние несколько лет Олег Белов разорвал отношения и с ним.

Все дело в том, что отец и сын недопоняли друг друга. Когда актеру делали операцию, ему нужны были деньги. А сын вместо этого дарил ему ненужные безделушки. После скандала Олег Белов пригрозил подать на алименты. Теперь сын приносит ему деньги в конверте, но не общается с ним.