Скончалась звезда фильма "Вечный зов"

Николай Иванов известен зрителю по фильмам "Вечный зов" и "Сошедшие с небес". Сам же он прежде всего считал себя театральным артистом, хотя он снялся в более шестидесяти ролей кино – "Красная палатка", "Приказ: огонь не открывать" "Любить человека", "Гум-Гам" и другие. В последнее время актер работал в петербургском ТЮЗе имени А. А. Брянцева.
За роль в "Вечном зове" Николай Иванов получил Государственную премию СССР, в 1992-м звание народного артиста России. В кино актер сыграл главную роль Ивана Савельева.
Родители Николая Иванова до войны жили в Ленинграде. Отец руководил в Государственном противопожарном надзоре. Потом семья переехала в Тихвин, где и родился Николай Иванов.
С раннего детства у мальчика прослеживались актерские таланты. В 16 лет пошел учиться в студию при театральном институте на Моховой. В 1960-м году устроился в ТЮЗа им. А. Брянцева, где и служил до последних дней.
О трагической новости стало известно в пятницу, 11 декабря. Известие о смерти Николая Иванова подтвердили его коллеги. 77-летний актер долго боролся с болезнью и умер от сердечной недостаточности.
"Ушла эпоха. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас", – говорится в сообщении петербургского ТЮЗа.
Дата и место прощания с Николаем Ивановым пока неизвестны.
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