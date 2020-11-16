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"37 кг при росте 160 см": Савичева впервые рассказала об анорексии

Юлия Савичева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня весь мир отмечает День борьбы с анорексией. В 10 процентах случаев оно приводит к летальному исходу. В честь такого дня известная певица Юлия Савичева впервые рассказала свою историю.
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Артистке было 12 лет, когда начались проблемы. Она была в гостях, и ее сфотографировали. Посмотрев на фото, кто-то из родственников сказал, что у нее пухлые щеки. Тогда еще совсем маленькую девочку "переклинило", она стала считать себя толстой.

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 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Юлия Савичева рассказала, что психологически подавляла голод. Родители были в панике. К 15 годам она весила 37 килограммов при росте 160 сантиметров. Она много занималась бальными танцами, вспоминает, как на тренировках тошнило и темнело в глазах от такой нагрузки и отсутствия калорий в организме.

Волосы стали ломаться, произошел гормональный сбой. Певица чувствовала себя вечно подавленной, но ее это тогда не пугало. "Ценой успеха" была ее худоба, отраженная в зеркале. Это было то самое состояние, когда трезво оценить себя она не могла, а высказывания о том, что она слишком худая, казались комплиментами.

Каждый день начинался с пробежки, уверенности в себе это не придавало, но Юлия Савичева держала себя в "ежовых рукавицах". Так продолжалось до группы "Фабрика". Там ее увидел Максим Фадеев и сказал, что, если она не будет хорошо питаться, он ее не возьмет. Внимание переключилось, вес стал потихоньку приходить в норму, появилась цель и уверенность в себе.

Сейчас певица мечтает помочь девушкам, которые находятся в том же состоянии, что и она когда-то. Она убеждена, что последствия анорексии – то, что остается с человеком навсегда. Нужно беречь себя, потому что здоровье – это главное, что у нас есть.

16 ноября 2020, 11:11 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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