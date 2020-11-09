Марк Богатырев из "Кухни" сыграл свадьбу с Татьяной Арнтгольц

Прошло около трех лет с начала их отношений, и вот Богатырев решился. О свадьбе рассказали только самым близким.



Фанаты пары Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц, кажется, ждали этого события целую вечность. В августе жених намекнул прессе, что предложение он уже сделал, и вот, наконец, свершилось: актеры официально узаконили свои отношения.



О церемонии не знал практически никто: пара решила, что это лишнее. Родственники, близкие знакомые, друзья – все, кто были осведомлены. "Да, мы поженились!", – признался Марк в интервью StarHit, но обсуждать детали свадьбы не стал.

Ранее Богатырев рассказывал, как он рад, что их объединяет одна профессия: "Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек".

Он считает, что Татьяна, в первую очередь, женщина и мама, а актерство совсем не является приоритетом в этой цепочке. Известно также, что весь карантин актеры провели вместе за домашними делами и общим бытом.

Напомним, молодожены впервые вышли в свет два года назад, когда Арнтгольц пришла на премьеру фильма с участием возлюбленного. Ранее Татьяна уже была замужем за коллегой Иваном Жидковым, у девушки есть дочь.

Для Марка это первый брак. До этого его связывали непростые отношения с актрисой Еленой Подкаминской, а их расставание далось ему крайне тяжело.