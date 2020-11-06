Резко постаревшую Алену Бабенко облили грязью за искусственные зубы

Анна Банщикова опубликовала в Сети фото, на котором предстала ее трехлетняя дочь и Алена Бабенко. "Встретились подружки", – написала звезда сериала "Ищейка".
Возможно, фото просто получилось не совсем удачным, не так падал свет. Но после публикации поклонники набросились на звезду театра и кино Алену Бабенко. Им не понравилось, что женщина предстала без косметики и в простой, ненарядной одежде. Кто-то и вовсе указал на ее мимические морщины и некрасивые зубы. Многие и просто не узнали знаменитую артистку.
"Какие у вас зубы искусственные, очень заметно"; "Кто это на фото? Не узнаю Бабенко", – написали фолловеры.
Недавно в Сети по тем же причинам, что и Алену Бабенко, затравили мужа Глюкозы. Поклонники остались недовольны тем, что он выглядит слишком старым для своего возраста. Поклонники указали на то, что у мужчины седые волосы, и это ему совершенно не идет.В 2000 году Алена Бабенко дебютировала в телесериале "Каменская". После этого были роли в сериалах: "Серебряная свадьба", "Сдвинутый" и кино "Мамука", "Копейка". Признание пришло в 2004 году после выхода фильма Павла Чухрая "Водитель для Веры". В 2008 году Алену Бабенко приняли в труппу театра "Современник".
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