Резко постаревшую Алену Бабенко облили грязью за искусственные зубы

Алена Бабенко подверглась жесткой критике после публикации свежего фото, на котором предстала без косметики и ретуши. При этом фото показала не она сама, а ее приятельница.

Анна Банщикова опубликовала в Сети фото, на котором предстала ее трехлетняя дочь и Алена Бабенко. "Встретились подружки", – написала звезда сериала "Ищейка".

Возможно, фото просто получилось не совсем удачным, не так падал свет. Но после публикации поклонники набросились на звезду театра и кино Алену Бабенко. Им не понравилось, что женщина предстала без косметики и в простой, ненарядной одежде. Кто-то и вовсе указал на ее мимические морщины и некрасивые зубы. Многие и просто не узнали знаменитую артистку.

"Какие у вас зубы искусственные, очень заметно"; "Кто это на фото? Не узнаю Бабенко", – написали фолловеры.

Недавно в Сети по тем же причинам, что и Алену Бабенко, затравили мужа Глюкозы. Поклонники остались недовольны тем, что он выглядит слишком старым для своего возраста. Поклонники указали на то, что у мужчины седые волосы, и это ему совершенно не идет.

В 2000 году Алена Бабенко дебютировала в телесериале "Каменская". После этого были роли в сериалах: "Серебряная свадьба", "Сдвинутый" и кино "Мамука", "Копейка". Признание пришло в 2004 году после выхода фильма Павла Чухрая "Водитель для Веры". В 2008 году Алену Бабенко приняли в труппу театра "Современник".