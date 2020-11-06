Сын Орбакайте сорвался после вопросов об отце

Кристина Орбакайте родила младшего сына Дени в 1998 году от бизнесмена Руслана Байсарова. В браке пара не состояла, а через несколько лет и вовсе распалась. Расставание сопровождалось скандалом. Отец захотел воспитывать ребенка один. Суд постановил, что мальчик действительно должен остаться с папой. Однако потом Орбакайте отсудила равноправие в воспитании мальчика. Дени жил в Чечне с папой, а потом в США с матерью.
Периодически Дени в Сети задают каверзные вопросы об отце. На этот раз его сильно задела данная тема и он решил окончательно расставить все точки над i. Юношу спросили, почему он никогда не выкладывает фото с папой, на что он выпалил целую тираду.
"Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся? Семья мое все. Общаюсь всегда. Вижу всегда", – высказался 22-летний Дени в "Сторис" своего "Инстаграм".
Также он обсудил еще одну животрепещущую тему для подписчиков. Всех очень волновал вопрос помолвки Дени Байсарова, ведь недавно в прессе появилась информация о том, что он якобы женится на своей возлюбленной Марии. Неожиданно оказалось, что Мария выходит замуж за другого.
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