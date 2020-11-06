Сын Орбакайте сорвался после вопросов об отце

Недавно сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров закончил учебу в Англии и вернулся в Россию. Он учился в частном колледже Oxford Study Courses в Великобритании. Позже он получил диплом в университете по направлению бизнеса и маркетинга. После этого поступил в магистратуру. Теперь юноша проводит время с семьей. Однако об отце слышно мало.



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