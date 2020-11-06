Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка

В эфир вышла вторая часть откровенного интервью певицы МакSим, которая на некоторое время буквально пропала со всех радаров. Артистка объяснила, что все это время проходила реабилитацию, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Певица пристрастилась к спиртному, когда на нее навалилась куча проблем, в том числе и потеря ребенка.

Несколько месяцев назад певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) вдруг буквально исчезла. Она перестала выступать, посещать светские мероприятия, давать интервью. Даже удалила все фотографии из своей официального аккаунта в социальной сети "Инстаграм".

При этом незадолго до этого в Сети стали ходить чудовищные слухи о том, что якобы Марина пристрастилась к выпивке и даже позволяла себе выходить к зрителям в нетрезвом виде. А еще фанаты обратили внимание, что певица сильно поправилась.

А потом стало известно об аварии, в которую угодила МакSим. Вскоре ее официальный представитель объявил о том, что певица приняла решение сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье.

Лишь сейчас Марина Максимова снова вышла в свет. Похудевшая, свежая, как майская роза, но несколько помятая (как отметили особо наблюдательные поклонники) артистка призналась, что у нее действительно были проблемы с алкоголем. Тяга к спиртному у нее появилась из-за неурядиц в личной жизни и последствий аварии.

Так, певица призналась, что потеряла ребенка на внушительном сроке. Тогда ее младшей дочери Марии было два года. Марина рассказала, что скрывала беременность. При этом в то время она сильно похудела, организм дал сбой, и певица попала в больницу на сохранение. Но спасти беременность ей не удалось. "Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни", – призналась МакSим.

Потеря ребенка, мучительные боли в результате аварии, прочие проблемы привели к тому, что Марина запила. При этом она еще пыталась работать, надеясь, что музыка ее спасет. Но не вышло. Однажды она допилась до того, что ее увезли в реанимацию.

"Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают..." – вспомнила Марина. Самое интересное, что даже это ее не остановило.

Как не остановило и то, что дети видели пьющую мать. Артистка призналась, что не нуждалась в компании. Она могла выпивать одна, прямо при дочках. По словам Марины, старшая Александра все прекрасно понимала и страшно переживала. Но ничего сделать не могла.

Поворотным стал момент, когда Марина "по приколу" согласилась выйти замуж за поклонника. Тот ей вручил кольцо, и она его приняла. К счастью, вскоре она одумалась, вернула подарок и объяснила, что пошутила. Это узнал ее возлюбленный. Он понял, что певице совсем плохо и насильно упрятал ее в специализированное заведение.

Марина по четыре часа общалась с психологами и по три тренировалась. Она пришла в форму, многое осмыслила. "В первое время ни с кем не общалась, кроме детей, родителей и батюшки", – отметила певица. После выписки Марина окунулась в заботы о детях (это как раз совпало с началом пандемии). А еще поняла, что для нее не так важно петь и веселить народ. Гораздо важнее то, что она может дать людям. Артистка призналась, что мечтает возродить школу искусств, которую открыла незадолго до того, как совсем опустилась на дно.