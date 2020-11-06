Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
13:51
"Наслаждайтесь": 19-летний сын Канделаки кокетничал с Собчак
13:44
В Москве избили футболиста
13:28
"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили
13:26
Семья с пятью детьми погибла при пожаре
13:22
"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
13:18
"Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте
13:13
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
13:12
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
13:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:04
Во всей Сирии пропало электричество
12:58
Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля
12:55
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
12:54
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
12:49
В море в Сочи нашли тело бизнесмена
12:43
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием
12:35
"Подлец, конечно, редкостный": Иван Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"
12:32
Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году
12:28
Введет ли Байден новые санкции против России
12:18
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет
11:48
Хилькевич накрасила маленькую дочь перед походом в ресторан
11:43
Виктория Боня показала нового члена семьи
11:40
У мужа появилась любовница: вскрылась правда про фото неузнаваемой Заворотнюк
11:32
"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом
11:09
Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома
11:05
"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня
11:03
Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 20 тысяч случаев за сутки
10:43
Генпрокуратуру России не удовлетворил ответ ФРГ на запросы по Навальному
10:24
В России хотят ввести новый налог: кто будет платить больше государству
10:21
Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
10:08
Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией
10:05
Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой
09:48
Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел
09:35
"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью
09:13
Собянин выступил против самолечения при COVID-19
09:10
Фура врезалась в отбойник на МКАДе
08:39
"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина
08:35
Трамп заявил о легкой победе на выборах
06:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года
03:59
Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась
02:12
"Трудно сказать": Брухунова сомневается в похожести ребенка на Петросяна
23:55
Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров
22:01
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
22:00
"У них ничего не осталось": Астахов о живущих на последние гроши вдове и дочери Баталова
21:43
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
21:26
Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу
21:06
Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета
20:46
Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли: Меня выворачивает
20:46
Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех
20:37
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
20:30
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Шоу-бизнес
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка

Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка

МакSим. Фото: Пресс-служба
В эфир вышла вторая часть откровенного интервью певицы МакSим, которая на некоторое время буквально пропала со всех радаров. Артистка объяснила, что все это время проходила реабилитацию, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Певица пристрастилась к спиртному, когда на нее навалилась куча проблем, в том числе и потеря ребенка.
прочитано 1513 раз

Несколько месяцев назад певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) вдруг буквально исчезла. Она перестала выступать, посещать светские мероприятия, давать интервью. Даже удалила все фотографии из своей официального аккаунта в социальной сети "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

Певица МакSим о романе со звездой "Молодежки": Узнала о чувствах из интервью

Исчезнувшая певица МакSим вышла в свет после долгого лечения

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

При этом незадолго до этого в Сети стали ходить чудовищные слухи о том, что якобы Марина пристрастилась к выпивке и даже позволяла себе выходить к зрителям в нетрезвом виде. А еще фанаты обратили внимание, что певица сильно поправилась.

А потом стало известно об аварии, в которую угодила МакSим. Вскоре ее официальный представитель объявил о том, что певица приняла решение сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье.

Лишь сейчас Марина Максимова снова вышла в свет. Похудевшая, свежая, как майская роза, но несколько помятая (как отметили особо наблюдательные поклонники) артистка призналась, что у нее действительно были проблемы с алкоголем. Тяга к спиртному у нее появилась из-за неурядиц в личной жизни и последствий аварии.

Так, певица призналась, что потеряла ребенка на внушительном сроке. Тогда ее младшей дочери Марии было два года. Марина рассказала, что скрывала беременность. При этом в то время она сильно похудела, организм дал сбой, и певица попала в больницу на сохранение. Но спасти беременность ей не удалось. "Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни", – призналась МакSим.

Потеря ребенка, мучительные боли в результате аварии, прочие проблемы привели к тому, что Марина запила. При этом она еще пыталась работать, надеясь, что музыка ее спасет. Но не вышло. Однажды она допилась до того, что ее увезли в реанимацию.

"Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают..." – вспомнила Марина. Самое интересное, что даже это ее не остановило.

Как не остановило и то, что дети видели пьющую мать. Артистка призналась, что не нуждалась в компании. Она могла выпивать одна, прямо при дочках. По словам Марины, старшая Александра все прекрасно понимала и страшно переживала. Но ничего сделать не могла.

Поворотным стал момент, когда Марина "по приколу" согласилась выйти замуж за поклонника. Тот ей вручил кольцо, и она его приняла. К счастью, вскоре она одумалась, вернула подарок и объяснила, что пошутила. Это узнал ее возлюбленный. Он понял, что певице совсем плохо и насильно упрятал ее в специализированное заведение.

Марина по четыре часа общалась с психологами и по три тренировалась. Она пришла в форму, многое осмыслила. "В первое время ни с кем не общалась, кроме детей, родителей и батюшки", – отметила певица. После выписки Марина окунулась в заботы о детях (это как раз совпало с началом пандемии). А еще поняла, что для нее не так важно петь и веселить народ. Гораздо важнее то, что она может дать людям. Артистка призналась, что мечтает возродить школу искусств, которую открыла незадолго до того, как совсем опустилась на дно.

Автор: 6 ноября 2020, 12:54 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Шоу-бизнес

"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Шоу-бизнес

"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина

В жизни мужчины ничего не складывалось
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала нового члена семьи

Инстадива удивила дочь

Шоу-бизнес

Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр

Фигуристка отметила день рождения

Шоу-бизнес

"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня

Артистка шокировала своим поведением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+