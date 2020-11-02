Расстреляли в упор в антракте спектакля: драматическое убийство в театре стало шоком для страны

"У нас нет определенного отношения к прошлому", – жаловался Петя Трофимов в чеховском "Вишневом саде". Кажется, эта фраза точнее всего характеризует мнение и знание людей о знаменитом председателе совета министров Российской Империи Петра Столыпина. И премьера в столичном МХАТе имени Горького может хотя бы отчасти исправить это.

Это сегодня памятник Столыпину стоит в самом центре Москвы возле здания парламента. А Ленин называл этого премьер-министра не иначе как "обер-вешателем" и "погромщиком". Советские учебники по истории писали о нем как об авторе аграрной реформы "для создания социальной опоры царизму в деревне в лице кулачества". А в кратком курсе ВКП (б) Сталина говорилось, что именно Столыпин привел к "ограблению общинной земли кулаками, разбойничьим набегам жандармов и полицейских".

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Про Сталина в спектакле Александра Дмитриева на Малой сцене МХАТа тоже идет речь – правда, о той поре, когда будущий "отец всех народов" и их же палач еще был Джугашвили и учился в семинарии. Петр Столыпин рассказывает жене, что этого смутьяна отправили в ссылку, а та сокрушается теперешним нравам молодежи и церковников.

Вообще, за полтора часа зрителей ждет встреча со множеством исторических персонажей – тут и правнучка легендарного полководца Александра Суворова фрейлина Ольга Столыпина (Мария Янко), и сам Суворов (Михаил Сиворин), и террорист Дмитрий Багров (Матвей Сотириади, Егор Скворцов), и, конечно, император Николай II (Кирилл Зайцев) с супругой Александрой Федоровной (Наталия Медведева). Словно бы лекция в лицах по событиям 1906-1911 годов, когда Столыпин и проводил свои основные реформы!

Спектакль получился очень атмосферным – в нем продумана каждая деталь, от костюмов до настольных ламп и фужеров для шампанского. Это был расцвет эпохи модерна, и мхатовская постановка прекрасно ей соответствует.

Оригинально организовано и сценическое пространство (Елена Ярочкина) – одна и та же декорация превращается то в кабинет Петра Столыпина, то в приемную Николая II, то в ресторан, то в роскошный киевский театр, в котором сентябре 1911 года, в антракте спектакля "Сказка о царе Салтане" двумя выстрелами в упор и был убит Столыпин. С 1905 по 1911 годы на него планировалось и было совершено 11 покушений, последнее из которых достигло своей цели. И стало шоком для всей страны...

Драматург Святослав Рыбас (автор вышедшей в 2014 году в серии "Жизнь замечательных людей" биографии Петра Столыпина) при работе над пьесой опирался на исторические документы. Например, на письмо Николая II к матери, в котором самодержец так сообщал о смерти Столыпина: "Он повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что у него на кителе кровь". Эта кульминационная сцена в спектакле – одна из самых эмоционально сильных

Как известно, дед Петра Столыпина Дмитрий Алексеевич и бабушка Михаила Лермонтова Елизавета Алексеевна были родными братом и сестрой. И символично, что на премьеру спектакля "У премьер-министра мало друзей" пришел Михаил Юрьевич Лермонтов – полный тезка и дальний родственник (прямой потомок Георга Лермонта, ставшего основателем дворянского рода Лермонтовых) знаменитого русского поэта.

Представляя постановку, драматург, который тоже был в зале, пояснил: "Это отсылка к нынешнему времени. Спектакль о том, что урок должен быть прочитан до конца. Прошлое – черновик будущего. И трагический опыт должен быть до конца осмыслен. Я хочу, чтобы через драму, через эмоциональную передачу этой идеи мы бы задумались о нас сегодняшних. Ведь прошлое нужно знать не потому, что оно прошло, а для того, чтобы, уходя, оно не умело убрать своих последствий". Он прав – проблематика спектакля очень созвучна дню сегодняшнему. И, судя по раскупленным билетам и дополнительным спектаклям, понятная каждому из нас.

