Рыбин и Сенчукова устроили роскошный праздник с гостями в разгар пандемии коронавируса

50-летие Натальи Сенчуковой запомнится многим гостям плавучего ресторана в Подмосковье. Артистка решила не откладывать торжество и устроить пиршество в разгар пандемии коронавируса.

Виктор Рыбин предложил своей звездной супруге забыть о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты. Никакая инфекция не станет помехой для создания праздника любящим мужчиной. Тем более, когда у твоей супруги юбилей, отступать нельзя.

Возлюбленные арендовали ресторан на воде, который им обошелся в несколько сотен тысяч рублей. И это не считая подарков, обещанных Рыбиным. Мероприятие могло провалить проверку Роспотребнадзора – на него было приглашено более 50 человек. Однако всех гостей звездной вечеринки обязали предоставить свежий тест на коронавирусную инфекцию.

"Приблизительно 70% наших гостей переболели коронавирусом, а мы с Наташей сделали прививки уже месяц назад", – гордо заявил Виктор.

Сама же Сенчукова не стала комментировать сложившуюся ситуацию, а только рассказала об итогах прошедшего мероприятия. По словам Натальи, друзья завалили ее цветами и подарками. Не забыли гости и про конверты с деньгами.

Артистка не осознает, что достигла такой серьезной цифры. Сенчукова призналась, что до сих пор чувствует себя на 30 лет. Другим фактом, шокировавшим поклонников звездный пары, стало наличие баснословных финансов. Еще несколько месяцев назад Рыбин жаловался на безденежье и требовал от государства поддержки артистов.