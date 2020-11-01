Кому достанутся 300 миллионов долларов Шона Коннери

Накануне скончался легендарный актер, первый сыгравший Джеймса Бонда, Шон Коннери. Актер оставил близким многомиллионное наследство. Но не только родственникам достанется состояние звезды кинематографа.

Шон Коннери прожил 90 лет. Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2003 году. С тех пор актер больше не снимался в кино.

В последние годы рядом с ним всегда была жена Мишелин Рокборюн. Супруги жили в роскошном поместье на Багамских островах. Несмотря на это, Коннери знал счет деньгам и был достаточно бережлив.

Например, до пандемии актер устраивал на вилле вечера для друзей, что было небольшой тратой для него. В этом же году он часто обедал с супругой в ресторанчиках.

Также Коннери любил проводить время с внуками – детьми своего единственного сына Джейсона, родившегося в браке с актрисой Дайан Силенто. Ходили слухи, что актер не ладил с наследником и хотел лишить его наследства. Но эта информация так и не получила подтверждения.

Что касается завещания, то оно еще не оглашено. Вероятно, 300 миллионов долларов получат его сын, вдова, внуки, а также благотворительный фонд. Коннери не жалел деньги и всегда оказывал помощь нуждающимся.

Известно, что в последние годы первый Джеймс Бонд чувствовал себя неважно. Якобы у него была болезнь Альцгеймера. Родственники актера никогда не комментировали этот слух.