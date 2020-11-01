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Шоу-бизнес
Кому достанутся 300 миллионов долларов Шона Коннери

Кому достанутся 300 миллионов долларов Шона Коннери

Шон Коннери. Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Накануне скончался легендарный актер, первый сыгравший Джеймса Бонда, Шон Коннери. Актер оставил близким многомиллионное наследство. Но не только родственникам достанется состояние звезды кинематографа.
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Шон Коннери прожил 90 лет. Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2003 году. С тех пор актер больше не снимался в кино.

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В последние годы рядом с ним всегда была жена Мишелин Рокборюн. Супруги жили в роскошном поместье на Багамских островах. Несмотря на это, Коннери знал счет деньгам и был достаточно бережлив.

Например, до пандемии актер устраивал на вилле вечера для друзей, что было небольшой тратой для него. В этом же году он часто обедал с супругой в ресторанчиках.

Также Коннери любил проводить время с внуками – детьми своего единственного сына Джейсона, родившегося в браке с актрисой Дайан Силенто. Ходили слухи, что актер не ладил с наследником и хотел лишить его наследства. Но эта информация так и не получила подтверждения.

Что касается завещания, то оно еще не оглашено. Вероятно, 300 миллионов долларов получат его сын, вдова, внуки, а также благотворительный фонд. Коннери не жалел деньги и всегда оказывал помощь нуждающимся.

Известно, что в последние годы первый Джеймс Бонд чувствовал себя неважно. Якобы у него была болезнь Альцгеймера. Родственники актера никогда не комментировали этот слух.

Автор: 1 ноября 2020, 14:07 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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