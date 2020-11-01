Обнищавший экс-супруг Апиной борется за жизнь

Валерий переносит тяжелые времена, его одолевают серьезные проблемы со здоровьем и финансовые трудности. Алена Апина никак не помогает бывшему избраннику.

Первым мужем солистки группы "Комбинация" стал художник из Саратова, артистка вышла за него замуж в 18 лет и взяла его фамилию. Роман Валерия и Алены продлился меньше года. Звезда не общается с экс-избранником уже 30 лет и не оказывает ему поддержку в трудных жизненных ситуациях. В настоящее время артист борется за жизнь, проходя серьезное лечение. При этом он практически разорен.

Долгое время Валерий жил в одиночестве и сам справлялся с превратностями судьбы. Недавно у художника диагностировали коронавирус. Сейчас у мужчины поражено 50% легких. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Средства на лечение и продолжение полноценной жизни у него отсутствуют. Знакомые мужчины утверждают, что он гордый и не принимает финансовую помощь.

Когда певица узнала о серьезном недуге экс-супруга, она не захотела ему помогать и обсуждать этот вопрос. Даже звонок Валерию она сочла излишним. Алена Апина заявила, что у нее есть более близкие люди, о судьбе которых она переживает.

Ранее Валерию Апину поступали многочисленные предложения посетить телевидение и раскрыть секреты прошлого бывшей возлюбленной. Несмотря на большие гонорары, которые ему сулили за публичные выступления, мужчина отказался раздувать слухи и сплетни вокруг Алены Апиной.