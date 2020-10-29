У известной артистки похитили более трех миллионов рублей

В правоохранительный органах рассказали, что певица стала жертвой аферистов. По словам исполнительницы, ей позвонила незнакомка и заявила, что необходимо обменять пенсионную книжку. Женщина представилась сотрудницей бюджетного учреждения и сказала, что вскоре к ней должен прийти курьер с новым документом.
В итоге молодой человек предложил 86-летней Нине Шальниковой обменять не только пенсионную книжку, но и старые денежные купюры на новые. Пенсионерка поверила юноше и отдала все свои наличные деньги в различных валютах. В общей сложности ущерб составил более трех миллионов рублей.
Когда Нина Шальникова поняла, что ее обманули, тут же отправилась в полицию, где написала заявление. Правоохранители сейчас занимаются установкой личности преступника. В МВД отметили, что "курьер" попал на камеры видеонаблюдения и оставил прочие улики. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Напомним, Нина Шальникова окончила академию им. Гнесиных, занималась преподаванием, а с 1993 года является профессором. Певица является заслуженной артисткой РСФСР.
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