Пополнение в семье Сенчуковой и Рыбина шокировало поклонников

Социальные сети пестрили неожиданными заголовками, рассказывающими о внезапном пополнении в семье народных артистов. Поклонники думали, что каким-то образом смогли пропустить беременность Натальи Сенчуковой. Но не тут-то было.
Выяснилось, что дочь Виктора Рыбина стала мамой. Мария родила сынишку, имя которого пока не разглашается. Неожиданные слухи расползлись благодаря самой Сенчуковой. В личном блоге звезда опубликовала фотографию с весьма неоднозначной подписью.
"На свет появилась еще одна рыбка мужского пола", – подчеркнула исполнительница.
По словам народной артистки, вся семья невероятно счастлива, ведь рождение внука было долгожданным и волнительным. Наталья Сенчукова призналась, что врачи боялись осложнений, которые могли возникнуть из-за бушующей пандемии коронавируса.
Видимо, роды Марии прошли отлично. Теперь новоиспеченная мама вместе со своим сыном чувствуют себя отлично.
Напомним, что у Виктора Рыбина есть взрослый наследник, который планирует совсем скоро стать отцом. Звездный сын несколько лет подряд встречается со своей возлюбленной и строит крепкое семейное гнездышко.
Остается только гадать, когда же семья артистов объявит радостную новость и поделится с поклонниками фотографиями внуков.
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