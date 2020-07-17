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Беременная Наталья Сенчукова перестала выступать

Беременная Наталья Сенчукова перестала выступать

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова дали совместное интервью. Популярные артисты поделились подробностями частной жизни.
прочитано 1759 раз

2020 год оказался юбилейным для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой сразу по нескольким причинам: 33 года исполнилось группе "Дюна", 50 лет – Наталье, минуло 30 лет совместной жизни. Впрочем, брак артисты оформили далеко не сразу.

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По словам Натальи, Виктора в ЗАГС не тянуло – к тому времени, когда они встретились, певец был дважды женат. Сенчукова понимала, что давить на него не надо.

Рыбин предложил оформить отношения, когда артистка была беременна. "Когда Наташа уже выступать не могла, месяца за два до родов отправились в ЗАГС", – уточнил Виктор.

Сначала исполнитель зашел туда один. В учреждении работала его бывшая одноклассница. Она предупредила: если Рыбин не женится до рождения ребенка, потом придется его усыновлять.

На следующий день влюбленные расписались. Церемония прошла в служебном помещении, после нее новобрачных угостили чаем и конфетами. Торжественных речей и обмена кольцами не было.

Да и дома Сенчукова и Рыбин застолья не устраивали. "Вернулись домой, показали свидетельство о регистрации родителям, чтобы уже успокоились", – вспомнила певица. Спустя годы супруги обвенчались.

Наталья рассказал, почему не взяла фамилию мужа: "Девушке эта фамилия не очень подходит. Рыбин звучит классно, а вот Рыбина – нет. Ургант пошутил, когда кто-то принес в студию музыкальную рыбу. "Поющую рыбину я знаю – это Сенчукова", – сказал Ваня".

Автор: 17 июля 2020, 13:56 Источник: "Караван историй" ✓ Надежный источник
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Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

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