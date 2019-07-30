Разгромивший машину Земфиры поклонник объяснил свой поступок

Поклонник певицы Земфиры, который повредил ее авто, объяснил свой поступок. Доводы хулигана способны удивить.

По словам злоумышленника, он хотел привлечь внимание кумира и хоть как-то поговорить. Бегал за ней четыре года, но все никак. Поговорить не вышло, зато теперь мужчине грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы, пишет Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что неизвестный разбил два стекла машины, которая принадлежит певице Земфире. Артистка пожаловалась на злоумышленника в полицию. Противоправное действие совершил 35-летний грузчик.