Известный рэпер избил прохожего в Стокгольме (видео)
Рэпер A$AP Rocky прогуливался по шведской столице, когда к нему и его друзьям подошли двое парней. Позже сообщалось, что речь шла о якобы сломанных наушниках. Так или иначе, дело дошло до драки. Прохожий оказался на мостовой, его здорово избили.
Дожидаться приезда полиции рэпер A$AP Rocky не стал – команда организованно ретировалась с места схватки. Все происходящее снимали на камеру поклонницы музыканта: за кадром слышны их восхищенные реплики, передает TMZ.com.
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