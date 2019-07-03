54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 3 июля
Лента новостей
11:59
Стала известна главная причина смерти россиянок
11:53
Россия и Африка взяли курс на сближение
11:15
Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов
11:01
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
10:52
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
10:30
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
10:16
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
10:14
Умер аниматор студии Disney
10:09
Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
09:50
Хабенскому подожгли руку
09:38
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
09:32
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
09:27
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
09:02
"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
08:55
Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет
08:39
Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
08:21
Алибасов разоблачил ложь Первого канала
08:21
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
08:00
"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову
06:04
Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
04:07
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
02:05
"Эй, холопы, подвиньтесь": Пугачеву распекли за хамский поступок
00:03
"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
23:26
Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах
22:40
Единственную толстовку принцессы Дианы продадут с молотка
22:32
Парламентарии всего мира выступили против санкций
21:52
Оппозицию уличили в шантаже власти на выборах в Мосгордуму
21:51
"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
21:50
Сотрудницу Россельхознадзора в Петербурге поймали на краже креветок и рыбы
21:44
Страшно исхудавшую Джоли забрали со съемок в больницу
20:55
Путин отправил Шойгу в Североморск
20:41
Бондарчука развели на миллионы
20:28
Российский олигарх арендовал на юбилей "Форт Боярд"
19:49
Путин экстренно вызвал Шойгу после гибели моряков
19:08
Полковник полиции сбежала из Ростова в Грузию
18:49
Форум "Развитие парламентаризма" станет ежегодным
18:36
В Петербурге более 50 человек отравились шаурмой
18:24
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
17:44
Турки начали завоевывать Москву
17:38
"Отдельная категория": народным артистам дадут привилегии после скандала с Пугачевой
17:21
Володин: К каждой стране нужен свой подход
16:58
Эксперт назвал главное преимущество форума "Развитие парламентаризма"
16:50
"Групповуха?": Бледанс развлеклась с толпой полуголых мужиков прямо на пляже
16:48
Ротару и Повалий пригласили ублажить Лукашенко с сыном
16:42
Минздрав Франции признал электронные сигареты эффективным средством борьбы с курением
16:41
"Как я разжирел": изменившийся Корчевников высказался о своем состоянии
16:38
14 моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате
16:11
Украинцы похвастались убийством защитника Донбасса во время перемирия (видео)
16:11
Разин вмазал зарвавшейся Пугачевой
16:08
Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% – ВЦИОМ
15:48
Басков со слезами попрощался с умершим отцом (видео)
15:38
Володин назвал самый важный закон июня
15:37
Орбакайте променяла Пугачеву на гей-шабаш с Киркоровым
15:08
Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера
15:07
"Пример для подражания": мокрую Кудрявцеву обласкали с ног до головы
15:01
Под Москвой таксист снес двухметровый забор
14:53
"Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем
14:45
"Когда тебя жестоко обманули": Боня стала жертвой розыгрыша
14:42
Женщину выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
14:30
Знаменитая певица откровенно о раке и самоубийстве сына
14:20
Обнаружена связь между инфарктами и типами женской фигуры
14:18
Подлость и цинизм: во МХАТе сорвали фото Дорониной
13:55
Кожевникова борется за здоровье детей
13:47
Охранник "Пятерочки" задушил покупателя
13:44
Сделано объявление о начале новой войны на Украине
13:22
Находчивый житель Подмосковья похитил машину при помощи эвакуатора
13:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года
13:08
Алла Борисовна скрыла от родственников тяжелую болезнь
13:05
"Шизофрения!": оскорбленная Рудковская опустилась до хамства
12:54
Эффектная Ходченкова побила известную модель
12:44
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
12:35
Первый канал сообщил о кардинальных переменах после скандала в шоу "Голос.Дети"
12:27
В ОБСЕ поприветствовали возвращение России в ПАСЕ
12:17
"Помогите, пожалуйста!": обескураженный Топалов взмолился накануне свадьбы
12:10
"Как больная!": Казанова увеличила губы до кошмарных размеров
12:03
Шукшина назвала настоящую причину госпитализации Алибасова
12:01
Порошенко крепко врезал мечущемуся Зеленскому
11:52
Певец Таркан перенес сложную операцию
11:33
В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал школьник
11:29
"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
11:25
"Господи, спасибо!": "сестричка" Началовой Исаева смакует историю зачатия
11:18
Собчак воссоединилась с Виторганом после слухов о его романе с Брухуновой
11:16
Бывший участник Comedy Club стал отцом в третий раз
11:10
В Германии разгорелся скандал из-за Путина
10:59
Названы вызывающие мужское бесплодие продукты
10:57
Делегация Университета управления в ЮНЕСКО расскажет о цифровом равенстве
10:51
"Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко
10:47
Заслуженная артистка Надежда Чередниченко скончалась на 92-м году жизни
10:35
"Не позорьтесь!": Новикову просят не уподобляться семейке Шукшиных
10:32
"Сволочи!": скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой
10:32
Выходка Пугачевой получила неожиданные последствия
10:21
Бутина экстремально похудела в американской тюрьме
10:14
Пригожин возбудился от подтянутого тела Газманова
10:14
Будущее пиара обсудят на Baltic Weekend в Петербурге
09:59
"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой (видео)
09:54
"Аэрофлот" экстренно отменил рейсы в Прагу
09:46
Опустившийся Зеленский ищет спасения в русском языке
09:21
Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал
09:20
"Прикройся уже!": Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань
09:11
Обнародовано сенсационное расследование Ивана Голунова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"
Брухунова откровенно о романе с Виторганом
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
Шоу-бизнес

54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника

Моника Беллуччи. Фото: www.globallookpress.com
Моника Белуччи снова свободна. Знаменитая актриса рассталась с молодым бойфрендом Николя Лефевром.
прочитано 540 раз

Моника Белуччи решила перевести отношения с Николя Лефевром на новый уровень. Роман, длившийся около двух лет, перешел в дружбу.

ПО ТЕМЕ

52-летняя Беллуччи зацеловала актера на сцене

"Мы очень подходили друг другу, этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали просто друзьями на всю жизнь", – заявила 54-летняя актриса.

О романе Моники Белуччи и Николя Лефевра стало известно в конце 2018 года. Однако в окружении артистки, красоте которой завидуют все женщины мира, говорят, что встречаться они начали гораздо раньше. Последний раз влюбленных видели вместе в конце мая.

Николя Лефевр – художник-галерист, занимающийся подбором антиквариата. Разрыва его отношений с Моникой Белуччи ничто не предвещало: пара позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Поклонники актрисы уверены, что ее одиночество будет недолгим, передает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев3 июля 2019, 11:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Моники Белуччи

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
Парламентарии всего мира выступили против санкций

Шоу-бизнес

Смерть Баскова уничтожила Киркорова
Макарская показала большой живот после слов об уходе от мужа
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Шоу-бизнес

Пышная грудь Канделаки свела народ с ума

Телеведущая опубликовала горячие фото
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Шоу-бизнес

"Серая мышь!": беспринципная Савельева оголилась после родов

Звезда удивила провокационным фото

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова побила известную модель
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы

Спорт

Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru