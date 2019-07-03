54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника
Моника Белуччи решила перевести отношения с Николя Лефевром на новый уровень. Роман, длившийся около двух лет, перешел в дружбу.
"Мы очень подходили друг другу, этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали просто друзьями на всю жизнь", – заявила 54-летняя актриса.
О романе Моники Белуччи и Николя Лефевра стало известно в конце 2018 года. Однако в окружении артистки, красоте которой завидуют все женщины мира, говорят, что встречаться они начали гораздо раньше. Последний раз влюбленных видели вместе в конце мая.
Николя Лефевр – художник-галерист, занимающийся подбором антиквариата. Разрыва его отношений с Моникой Белуччи ничто не предвещало: пара позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Поклонники актрисы уверены, что ее одиночество будет недолгим, передает Пятый канал.
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