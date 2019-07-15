Экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками

Накануне певица выложила в своем Instagram-аккаунте новый снимок. На нем распущенная блондинка позирует в белье бежевого цвета, которое практически сливается с кожей.
Кроме того, она провокационно оттягивает лямку бюстгальтера, будто собирается его снять. "Сколько насчитаешь родинок?", – поинтересовалась восходящая звезда.
Поклонники буквально пришли в экстаз от эротической съемки. Они будто с цепи сорвались. Фолловеры начали активно заваливать Татьяну комплиментами с ног до головы. "Тут не считать нужно, а любоваться красотой!", "Мурочка", "Классно, когда волосы длинные!", "Бомба!", "Красавица, милая зайка!", "Сочно!", – не унимались обескураженные фанаты.
"Каждое твое фото на заставке моего телефона!", – признался пользователь Сети.
Напомним, свою известность Моргунова получила благодаря попаданию в группу Serebro. Ее взяли на место Полины Фаворской, которая внезапно заявила, что покидает трио. Татьяне пришлось пройти ожесточенную борьбу в кастинге за место в команде, которую она успешно преодолела.
Отметим, до карьеры певицы Таня всерьез занималась спортом. Она даже успела поработать фитнес-тренером.
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