Роковая случайность сгубила Степанова из "Обитаемого острова"
Якобы изнанка кинобизнеса травмировала артиста. По слухам Василий Степанов даже загремел в психушку.
По словам известной светской львицы Ксении Мерц, звезда "Обитаемого острова" оказалась не на своем месте. Степанов, по ее мнению, мог бы состоятся в другой профессии, откажись он работать в кино. По роковой случайности Василий попался на глаза Федору Бондарчуку – это его и сгубило.
"Человек работал тренером и барменом. Вот он работал бы барменом и все бы сложилось прекрасно. Встретил бы он девушку. Женился бы, и все бы у него было хорошо. Когда выдергивают человека совершенно из другой сферы и говорят: "Ты сейчас будешь актером", а это практически так и получилось, и поскольку он не актер, он этого испытания просто не выдержал. Вот и все. Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни. Это все равно что, не хочу никого обидеть, человека, который хорошо разбирается в сантехнике, за какие-то заслуги отправить работать в Большой театр и заставить его на пуантах кружиться и исполнять па-де-де. Человек сойдет с ума, он не сможет освоить эту профессию до конца. Каждый должен делать то, что ему предназначено по судьбе", – рассудила Мерц в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Более того, Василия Степанова вообще не должны были снимать. Мужчина не обладает даже элементарными для настоящих актеров навыками.
"Человек, не был рожден не актером, а актерами именно рождаются. Многие люди, которые тесно сотрудничали во время съемок с Василием, знают, что он вообще не может говорить. У него этот навык отсутствует. Это просто очень красивый мальчик, такой образ принца из сказки, который достаточно востребован всегда", - рассказала Ксения Мерц о Василии Степанове.
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