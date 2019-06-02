Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Воскресенье 2 июня
Лента новостей
13:18
В Москве загорелся один из павильонов ВДНХ
10:54
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло
04:03
Ушел из жизни знаменитый философ
22:17
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
21:05
Саблин: Пока есть такая молодежь, как у нас, можно с уверенностью творить будущее
20:11
Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями
19:00
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
18:01
"У нее муж умер, а она...": вдова Децла нарвалась на недовольство
17:19
"Все мое": Стоцкая рассказала правду о яйцеклетках для Киркорова
16:33
"Мой смысл жизни": счастливый Лазарев показал младенца
16:07
"ЕР" выдвинула кандидата на выборы губернатора Оренбуржья
15:43
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске
14:39
Павший Порошенко готовится нанести Зеленскому ответный удар
14:38
"Ни колола, ни резала": Асмус открыла все свои секреты
13:32
Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри
13:02
Завод "Кристалл" взорвался в Нижегородской области
12:34
"Не завести ли нам детей": Ветреный Шепелев сделал предложение популярной телеведущей
12:19
Потерявшая трусы Кудрявцева грубо выругалась
12:13
Пациентам из Архангельской области помогут в лучших больницах Москвы
11:51
"Хочется плакать": Тодоренко показала свадебное платье
11:37
"Все время рядом": Известная певица рассказала о тайном романе с Лазаревым
11:09
Только вернувшаяся Лопырева сбежала с сыном из страны
10:34
Лукашенко втянули в мерзкий гей-скандал
10:24
Губерниев откровенно о близкой связи с родившей Кабаевой
08:04
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в июне
07:16
Канонизацией Началовой попросили заняться церковь
06:03
"Как бревно": красотка из шоу "Дом-2" опозорилась на смотре женских прелестей
04:09
Певица Валерия хорошенько приложила злопыхателей
02:13
Замкнувшуюся Орбакайте предупредили о сильных потрясениях
00:04
Сболтнувшей лишнего Собчак пришлось оправдываться перед Бузовой
23:40
Юная фаворитка Пугачевой победила на "Детской Новой волне"
22:01
Устроившим паломничество к могиле Началовой поставили неутешительный диагноз
21:59
Криду жестко отомстили из-за слов о проекте "Холостяк"
21:59
"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
21:51
Вид сзади: Каменских спутали с Кардашьян
21:40
В Нижнем Тагиле два сантехника задохнулись в колодце
21:31
Транжира Маркл затеяла перестройку исторического особняка
21:29
Ребенка придавило гранитной плитой у Вечного огня
21:13
Звезда "Сумерек" станет главным героем фильма о Бэтмене
20:47
В Башкирии пьяный лихач убил пожилую женщину
20:27
Собчак смешали с грязью после чудовищного скандала
20:19
Лишенная крупной суммы Волочкова согласилась на бесплатный шпагат
19:55
Под Москвой пенсионерка провалилась в метровую яму
19:30
Валерий Сюткин и Rock&Roll Band в Москве: Дни.Ру раздают билеты
19:07
Вербующая российских пенсионеров организация доводит их до могилы
18:36
Под Москвой пенсионер упал с дерева и умер
18:36
"Клавишница "Комбинации": Солнцев умыл Бузову помоями
18:09
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
17:43
Пенсионер застрелил соседа из-за прибежавшего в огород козла
17:37
Дочь Алсу встретили овациями и криком
17:24
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
17:11
Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
17:07
Названы условия встречи Путина с Зеленским
17:04
Совет на выходные
17:04
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
16:44
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор
16:36
В России приняли неожиданное решение о границе с Японией
16:29
"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты
16:28
Уединившийся с двумя мужчинами Зеленский вызвал омерзение
16:24
Муж дал в бубен запившей Гузеевой
16:16
Есть погибшие: мужчина захватил заложников в центре города
16:11
"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве
16:08
"Это меня заводит": Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
15:43
Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину
15:41
Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило
15:31
МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
15:24
Дочь мертвой Началовой забрали в новую семью
15:18
"Нас кинули": Лукашенко припомнил миллиардный долг
15:03
"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"
14:53
Собчак вступилась за сексапильных "содержанок"
14:42
Одинокая Самбурская отказалась рожать для себя
14:41
Володин назвал самый важный майский закон
14:33
Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт
14:21
"Перебор": Цымбалюк-Романовская о немощном Джигарханяне
14:13
Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest
14:13
Звезде из "Интернов" дали по заслугам за "полуголый" снимок
14:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года
14:11
"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями
14:09
Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
13:51
Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику
13:50
Фильм об Элтоне Джоне спровоцировал грязный гей-скандал в России
13:50
"Перекрестись, и все пройдет": рассказавшего сокровенное Билана подняли на смех
13:46
Названы лучшие представители индустрии красоты
13:41
Объявили по телевидению: Чурикова сгорела
13:24
Турчак назвал итоговую явку на праймериз "Единой России"
13:07
Лечащийся в Израиле Виторган сделал заявление о страшном недуге
12:57
"Как у Путина": Медведеву вручили неожиданный подарок (видео)
12:42
Четвертая жена о сенсационном уходе Краско в дом престарелых
12:28
Известная актриса вызвала омерзение заросшими подмышками
12:22
Суд отказался выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"
12:21
Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing
12:02
У лишившегося важного органа Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь
12:00
"Я умру": Слуцкая подсела на таблетки
11:52
В озорной брюнетке с трудом узнали Эвелину Хромченко
11:36
В конфетах "Птичье молоко" нашли серу
11:29
Путин поставил ультиматум не признавшему Крым Лукашенко
11:22
Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон
11:15
Оформивший развод сын Яковлевой бесследно исчез
10:49
Зеленский сцепился с журналисткой из-за квартиры (видео)
10:48
Россиянам урежут новогодние каникулы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Главные события Москвы
Дочь Алсу встретили овациями и криком
"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом
"Любите облизывать": полуголая Глюк'oZа натирает "японца"
Путин поставил ультиматум не признавшему Крым Лукашенко
Зеленский сцепился с журналисткой из-за квартиры (видео)
Шоу-бизнес

Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей

Фото: Дни.ру
Алсу и ее семья всегда занимались благотворительностью. Они считают, что если Всевышний дает им возможность иметь кусок хлеба, то и их долг помогать тем, кто в этом особенно нуждается. 
прочитано 319 раз

В Татарстане Алсу считают своей – она родилась в Бугульме, тут же прошло ее детство. А когда стала известной, никогда не забывала земляков, с радостью давала тут концерты. В том числе и благотворительные.

ПО ТЕМЕ

Победившая на "Голосе" дочь Алсу стала сенсацией "Детской Новой волны"

 Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Например, для певицы стало доброй традицией поддерживать детский хоспис, организованный фондом имени Анжелы Вавиловой. Алсу говорит что в свое время была потрясена историей этой девочки, которая умерла от лимфобластного лейкоза. 

В прошлом году Алсу навещала этот хоспис с подарками, в этом приехала снова. На сцене она появилась вместе с друзьями и с двумя дочерями – Микеллой и Сафиной Абрамовым. Причем дочери Алсу выступили на сцене дуэтом – Сафина играла на рояле, а Микелла пела. Это было очень трогательно! Талантливых дочерей Алсу зал встречал овациями и долго не отпускал – они покорили сердца людей.

"После победы в шоу "Голос" Микелла подписала договор и вручила в Москве тот миллион, который она выиграла на проекте. Микелла сказала: “Я вам передаю, этот миллион, для ваших деток”. Дети детям – это работает, это помогает, потому что нельзя проходить мимо чужой, тем более детской боли", – рассказал основатель фонда – отец умершей девочки Владимир Вавилов.

Фото: Дни.ру

На сцену вышла и сама Алсу с песней на татарском. "Я сегодня была в хосписе и просто, честно говоря, потеряла дар речи… Спасибо этим людям, низкий вам поклон. Давайте тоже делать большие, хорошие дела. Если нас будет больше, то мы сможем сделать этот мир лучше", – сказала она Певица вместе с Микеллой исполнили дуэтом песню для девочки Альдоны, которая находится в хосписе. Она не смогла прийти на концерт, но Вавилов пообещал показать ей это красивое видео. 

Фото: Дни.ру

Жители Татарстана говорят, что Алсу делает большое дело. И должна стать примером для звезд и простых людей. "У певицы большое сердце и безграничная любовь", – уверяют люди. Они очень благодарны ей.

Автор: Феликс Грозданов2 июня 2019, 12:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Очередной публицистический вброс по заказу Алсучьего семейства.
Не старайтесь, ребята. Этот миллион вам не принадлежит, а от грязи, что на вас налипла комьями, уже отмоетесь вовек. Такая штука репутация - нарабатывается годами, а обгадиться за один день можно
1

Популярные темы форума

Политика

"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
Названы условия встречи Путина с Зеленским
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор

Шоу-бизнес

Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей
Дочь довела до слез Брежневу
Куценко и Воробьева поймали за неприличным занятием в туалете
"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

Потерявшая трусы Кудрявцева грубо выругалась

У звезды, судя по всему, выдался неудачный день
Шоу-бизнес

Канонизацией Началовой попросили заняться церковь

Предложено провести опрос среди воцерковленных россиян
Шоу-бизнес

Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри

К обсуждению подключились профессиональные спорщики
Шоу-бизнес

"Хочется плакать": Тодоренко показала свадебное платье

Телеведущая готовится к свадьбе

Гороскоп

Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные
Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru