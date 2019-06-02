Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей
В Татарстане Алсу считают своей – она родилась в Бугульме, тут же прошло ее детство. А когда стала известной, никогда не забывала земляков, с радостью давала тут концерты. В том числе и благотворительные.
Например, для певицы стало доброй традицией поддерживать детский хоспис, организованный фондом имени Анжелы Вавиловой. Алсу говорит что в свое время была потрясена историей этой девочки, которая умерла от лимфобластного лейкоза.
В прошлом году Алсу навещала этот хоспис с подарками, в этом приехала снова. На сцене она появилась вместе с друзьями и с двумя дочерями – Микеллой и Сафиной Абрамовым. Причем дочери Алсу выступили на сцене дуэтом – Сафина играла на рояле, а Микелла пела. Это было очень трогательно! Талантливых дочерей Алсу зал встречал овациями и долго не отпускал – они покорили сердца людей.
"После победы в шоу "Голос" Микелла подписала договор и вручила в Москве тот миллион, который она выиграла на проекте. Микелла сказала: “Я вам передаю, этот миллион, для ваших деток”. Дети детям – это работает, это помогает, потому что нельзя проходить мимо чужой, тем более детской боли", – рассказал основатель фонда – отец умершей девочки Владимир Вавилов.
На сцену вышла и сама Алсу с песней на татарском. "Я сегодня была в хосписе и просто, честно говоря, потеряла дар речи… Спасибо этим людям, низкий вам поклон. Давайте тоже делать большие, хорошие дела. Если нас будет больше, то мы сможем сделать этот мир лучше", – сказала она Певица вместе с Микеллой исполнили дуэтом песню для девочки Альдоны, которая находится в хосписе. Она не смогла прийти на концерт, но Вавилов пообещал показать ей это красивое видео.
Жители Татарстана говорят, что Алсу делает большое дело. И должна стать примером для звезд и простых людей. "У певицы большое сердце и безграничная любовь", – уверяют люди. Они очень благодарны ей.
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