"Это было так страшно": Ваенга рассказала правду о своей семье

Елена Ваенга откровенно рассказала поклонникам о своей семье. Речь шла о прабабушке и прадедушке.
Елена Ваенга рассказала своим поклонникам, как ее семья переживала Великую Отечественную войну. По словам певицы, ее прадед был фронтовиком, но несмотря на это, в семье очень мало говорили о войне.
"Достаточно было посмотреть на лицо моей бабушки, чтобы понять, что дальше задавать вопросы про Блокаду не нужно. И что мог переживать взрослый, уже пожилой мужчина, мой прадед, вспоминая, что их было двадцать девять – он был тридцатым. И он выжил, а они все погибли…", – рассказала "Пятому каналу"
Елена Ваенга.
Она добавила, что ни в коем случае бы не хотела войны для своих близких, потому что видела, что стало с людьми, которое пережили это тяжелейшее время – теперь они с большим трудом могут об этом рассказать. Ваенга подчеркнула, что сама даже представлять себе не хочет, как тяжело было ее родным.
"И 9 мая для меня будет, и я передам это своему ребенку… Потому что это было так страшно, и это было так важно для самых важных людей в моей жизни… У меня были очень хорошие бабушки и дедушки…", – говорит певица.
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