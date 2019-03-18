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Малышева родила Эрнсту сына

Фото: Globallookpress
СМИ узнали о радостном событии в жизни знаменитой пары. Новоиспеченные родители пока не прокомментировали новость, но поклонники уже поздравляют их.
прочитано 26190 раз

Как сообщает немецкая пресса, Екатерина Малышева родила принцу Эрнсту второго ребенка в четверг, 14 марта. Говорят, у счастливых родителей появился сын, однако пока официально информацию не подтвердили. Впрочем, местные репортеры убеждены: Екатерина и Эрнст совсем скоро объявят о пополнении и назовут имя крохи.

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Малышева ждет второго ребенка от Эрнста

О том, что российский дизайнер Екатерина Малышева ждет второго ребенка от принца Эрнста Августа Ганноверского, стало известно осенью прошлого года. Супруги были замечены на свадьбе Евгении, внучки Елизаветы II, где собралось множество высокопоставленных гостей. Малышева появилась на публике в белом наряде, который "выдал" ее округлившийся живот.

После этого выхода в свет официальным представителям пары стало очевидно, что скрывать беременность Екатерины не имеет смысла. Они подтвердили, что та ждет второго ребенка.

Напомним, что дизайнер Екатерина Малышева в начале июля 2017 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь она носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

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Публикация от ��World of Royals�� (@worldofroyals)

В 2018 году у Екатерины и Эрнста родилась дочь. Девочка появилась на свет 22 февраля в госпитале Ганновера. Радостный принц заявил: "От лица всей семьи хочу сказать, что мы безумно счастливы!" Новорожденную назвали Елизаветой.

Несмотря на свой статус, Малышева продолжает заниматься моделированием одежды. В нарядах бренда от именитого дизайнера на ковровых дорожках в разное время появлялись такие знаменитости, как Сиенна Миллер, Пенелопа Крус, Майли Сайрус, Рита Ора и Шер.

Автор: Наталья Аряева18 марта 2019, 08:43

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