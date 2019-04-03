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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Во вторник, 2 апреля, герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в Instagram. На аккаунт пары уже подписались более двух миллионов пользователей.
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Королевская чета опубликовала первый пост, в котором поприветствовала поклонников. "Добро пожаловать на нашу официальную страницу. Мы будем делиться с вами важными объявлениями, а также рассказывать о наших проектах. Мы хотим пролить свет на важные проблемы. Благодарим вас за поддержку", – обратились супруги к пользователям.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

К объявлению принц Гарри и Меган Маркл добавили серию снимков, сделанных во время официальных мероприятий. В список попали фотографии, на которых они позируют перед журналистами, общаются с поклонниками, встречаются с военнослужащими и катаются на лодке. Пост набрал более 800 тысяч лайков. 

Всего за шесть часов существования аккаунта количество фолловеров превысило отметку в миллион. Герцогу и герцогине удалось побить мировой рекорд, установленный K-pop исполнителем Кэнгом Дэниэлом: миллионный юзер подписался на него спустя 11 часов и 36 минут после создания страницы, передает Teleprogramma.pro.

Совсем скоро Меган Маркл произведет на свет первенца. Медики беспокоятся, что герцогиня может родить раньше срока. Бывшая актриса уже пережила несколько ложных схваток. Персонал больницы Святой Марии вынужден дежурить круглосуточно. 

Автор: Полина Крылова3 апреля 2019, 14:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

567

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